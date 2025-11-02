O Palmeiras terá um desfalque para o clássico contra o Santos, na próxima quinta-feira (6), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pendurado, Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo ainda na segunda etapa diante do Juventude e cumpre suspensão automática.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence Juventude com time alternativo e retorna à liderança do Brasileirão

O argentino foi titular no sul do país após iniciar a classificação diante da LDU no banco de reservas e formou dupla de volantes ao lado de Emiliano Martínez. Já nos minutos finais do duelo, foi advertido com cartão pelo árbitro Savio Pereira Sampaio após falta em Ênio.

Para o setor, Abel Ferreira conta com o uruguaio Martínez como opção de origem, além do zagueiro Bruno Fuchs, que passou a atuar improvisado na posição.

continua após a publicidade

Após poupar alguns nomes diante do Juventude, como a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque e o meia Andreas Pereira, a comissão técnica do Palmeiras deve escalar força máxima contra o Peixe no Allianz Parque.

O capitão Gustavo Gómez e o jovem Allan, destaque na goleada sobre a LDU, foram preservados e não viajaram com o restante da delegação, mas estarão à disposição na próxima quinta-feira (6).

continua após a publicidade

Aníbal Moreno recebeu terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão contra o Santos, pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras retorna à liderança do Brasileirão

Com a vitória sobre o Juventude por 2 a 0, o Palmeiras ultrapassou o Flamengo e retomou a liderança do Brasileirão, agora um ponto à frente do rival carioca. Bruno Rodrigues e Felipe Anderson marcaram os gols do alviverde, que terá mais oito partidas na luta pelo décimo terceiro título da competição.

A equipe de Abel Ferreira divide as atenções com a decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru. As competiç~eos são as últimas duas oportunidades do treinador conquistar um título e evitar sua primeira temporada sem conqistas desde que assumiuno comando do time, em 2020.