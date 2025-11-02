Carlos Miguel destaca grupo e revela missão do Palmeiras: 'Focados em ser campeões'

Um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 2 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, Carlos Miguel destacou a força do elenco. Após a classificação heroica no meio de semana, que garantiu vaga na final da Libertadores, Abel Ferreira optou por rodar algumas peças do grupo.

A escolha se mostrou acertada: os gols saíram dos pés de dois reservas na vitória sobre a LDU, e o Palmeiras ultrapassou o Flamengo na tabela, retomando a liderança do campeonato.

- Ajudar do início ao fim. A gente trabalha no dia a dia para fazer um trabalho intenso, forte. Temos que estar prontos, porque na hora que a bola chega no gol tem que estar ligado no 220, não pode ter um segundo de desconcentração, ainda mais nessa reta final de Brasileirão, em que estamos focados em ser campeões - disse o goleiro, em entrevista na saída do gramado do estádio Alfredo Jaconi.

- Voltamos à liderança com três pontos importantes fora de casa, em um jogo difícil. Os meninos que entraram mostraram garra e provaram para a torcida que nosso elenco é muito bom, independente de quem joga - completou.

Carlos Miguel assumiu a titularidade após a lesão de Weverton e recebeu a primeira oportunidade na derrota para o Flamengo, no Rio de Janeiro. Desde então, o goleiro disputou outras quatro partidas e não sofreu gols nos últimos três compromissos.

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Sequência do Palmeiras antes da decisão da Libertadores

Após a vitória sobre o Juventude no Sul do país, o Palmeiras terá sequência de cinco partidas em pouco menos de três semanas antes de viajar a Lima, onde enfrentará o Flamengo na final da Copa Libertadores, no dia 29 de novembro.

Entre os confrontos, dois serão realizados no Allianz Parque, enquanto o restante fora de casa. A sequência, inclusive, tem dois clássicos diante do Santos.

Palmeiras x Santos (06/11) - Allianz Parque Mirassol x Palmeiras (09/11) - Maião Santos x Palmeiras (15/11) - Vila Belmiro Atlético-MG x Palmeiras (19/11) - Arena MRV Palmeiras x Fluminense (23/11) - Allianz Parque

