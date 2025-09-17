Titular do Palmeiras encanta torcedores contra o River Plate: ‘Maestro’
Alviverde venceu clube argentino pela Libertadores
O Palmeiras venceu o River Plate por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Estádio Mâs Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final das quartas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, o meia Andreas Pereira foi um dos destaques do triunfo da equipe do técnico Abel Ferreira. A atuação do jogador não passou despercebida pelos torcedores.
Além de dar uma assistência para o gol de Gustavo Gómez, o primeiro do alviverde no confronto, Andreas Pereira foi fundamental no esquema tático do time. O camisa 8 se destacou ao contribuir para o domínio do Palmeiras nas ações ofensivas do meio de campo.
A participação ativa e decisiva do jogador foi destaque entre os torcedores do clube paulista. Após a vitória, o meia recebeu diversos elogios nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão:
Como foi River Plate x Palmeiras?
A primeira etapa foi marcada por amplo domínio do Palmeiras, que voltou a demonstrar sua força na Copa Libertadores. Os mais de 80 mil torcedores no Monumental não foram capazes de frear a equipe de Abel Ferreira, acostumada a desafios longe do Allianz Parque.
Logo aos cinco minutos, Andreas Pereira acertou cruzamento na medida para o capitão Gustavo Gómez abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Khellven, um dos principais destaques do primeiro tempo, roubar a bola na intermediária ofensiva e conectar passe com Flaco López, responsável por encontrar Vitor Roque, autor do segundo gol alviverde no Monumental.
Já os minutos finais foram marcados por um tímido domínio do River Plate, que tentava diminuir o prejuízo na eliminatória. Apesar das trocas de posse e da torcida visitante vibrante, o Palmeiras foi o dono absoluto da primeira etapa.
Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras retornou para a segunda etapa com a missão de segurar a vantagem, mas viu o River Plate controlar as ações dentro do Monumental, que passou a empurrar o time dentro de campo.
Minutos antes dos acréscimos, Martínez Quarta chutou de fora da área e, após desvio em Piquerez, a bola acabou no fundo do gol defendido por Weverton. Os minutos finais, por sua vez, foram marcados por muita pressão argentina, mas sem eficácia. Placar final: 2 a 1 para o Palmeiras.
