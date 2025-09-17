Titular do Palmeiras encanta torcedores contra o River Plate: ‘Maestro’

O Palmeiras venceu o River Plate por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), no Estádio Mâs Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final das quartas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, o meia Andreas Pereira foi um dos destaques do triunfo da equipe do técnico Abel Ferreira. A atuação do jogador não passou despercebida pelos torcedores.

Além de dar uma assistência para o gol de Gustavo Gómez, o primeiro do alviverde no confronto, Andreas Pereira foi fundamental no esquema tático do time. O camisa 8 se destacou ao contribuir para o domínio do Palmeiras nas ações ofensivas do meio de campo.

A participação ativa e decisiva do jogador foi destaque entre os torcedores do clube paulista. Após a vitória, o meia recebeu diversos elogios nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão:

Como foi River Plate x Palmeiras?

A primeira etapa foi marcada por amplo domínio do Palmeiras, que voltou a demonstrar sua força na Copa Libertadores. Os mais de 80 mil torcedores no Monumental não foram capazes de frear a equipe de Abel Ferreira, acostumada a desafios longe do Allianz Parque.

Logo aos cinco minutos, Andreas Pereira acertou cruzamento na medida para o capitão Gustavo Gómez abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Khellven, um dos principais destaques do primeiro tempo, roubar a bola na intermediária ofensiva e conectar passe com Flaco López, responsável por encontrar Vitor Roque, autor do segundo gol alviverde no Monumental.

continua após a publicidade

Já os minutos finais foram marcados por um tímido domínio do River Plate, que tentava diminuir o prejuízo na eliminatória. Apesar das trocas de posse e da torcida visitante vibrante, o Palmeiras foi o dono absoluto da primeira etapa.

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras retornou para a segunda etapa com a missão de segurar a vantagem, mas viu o River Plate controlar as ações dentro do Monumental, que passou a empurrar o time dentro de campo.

Minutos antes dos acréscimos, Martínez Quarta chutou de fora da área e, após desvio em Piquerez, a bola acabou no fundo do gol defendido por Weverton. Os minutos finais, por sua vez, foram marcados por muita pressão argentina, mas sem eficácia. Placar final: 2 a 1 para o Palmeiras.