Andreas elogia decisões de Abel, mas liga alerta para o Palmeiras: ‘Ainda tem a volta’

Titular pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, Andreas Pereira foi um dos destaques na vitória por 2 a 1 fora de casa contra o River Plate. De volta ao futebol brasileiro após passagem pelo Fulham, o meia elogiou as decisões do técnico Abel Ferreira, mas também acendeu sinal de alerta para o clube paulista, que retorna a São Paulo com vantagem no placar agregado.

Após abrir dois gols de vantagem ainda na primeira etapa, o Palmeiras viu o rival controlar as ações nos 45 minutos finais e diminuir a desvantagem com um gol do zagueiro Martínez Quarta, que contou com desvio de Piquerez no caminho.

- A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, como foi. O professor preparou a gente perfeitamente para o jogo. Eles têm muita qualidade, demonstra que eles são muito perigosos, e a gente sabe que ainda tem a volta - afirmou o camisa 8.

Agora o Palmeiras possui a vantagem de jogar pelo empate dentro do Allianz Parque para avançar à semifinal da Libertadores. Em caso de derrota simples, a equipe liderada por Abel Ferreira decidirá a vaga nas penalidades.

Antes do confronto de volta, o Verdão enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A decisão da vaga contra os Millonarios, por sua vez, está marcada para o dia 24 de setembro.

Palmeiras venceu o River Plate por 2 a 1, fora de casa, pela Libertadores (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Dono da primeira etapa, o Palmeiras não sentiu a pressão imposta pela torcida no Monumental e abriu dois gols de vantagem. Aos cinco minutos, Gustavo Gómez aproveitou cobrança de escanteio para abrir o marcador e, minutos depois, Vitor Roque ampliou.

Com a vantagem, o Palmeiras recuou na segunda etapa e viu o adversário tomar o controle da partida. Após forte pressão, o zagueiro Martínez Quarta chutou de fora da área e venceu o goleiro Weverton após desvio em Piquerez.