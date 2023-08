O Palmeiras eliminou o Atlético-MG da Libertadores ao empatar em 0 a 0, nesta quarta-feira (9), pelas oitavas de final da competição continental. Apesar de criar mais chances e ter maior volume de jogo, o Verdão não conseguiu marcar seu gol, mas o placar de 1 a 0, no Mineirão garantiu a vaga na próxima fase. Agora, com a vitória por 1 a 0 no agregado, o Alviverde está na quartas de final da Liberta e vai enfrentar o Deportivo Pereira, da Colômbia. Veja as notas do Lance!