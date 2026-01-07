Agenda do Palmeiras no Paulistão: clássicos, datas, horários e onde assistir

O Palmeiras estreia na temporada no próximo sábado (10), quando visita a Portuguesa, no Canindé, pela primeira rodada da fase de grupos do Paulistão. A primeira partida como mandante, por sua vez, será o clássico contra o Santos, na Arena Barueri, quatro dias depois.

Ao todo, a equipe comandada por Abel Ferreira disputará dois clássicos como mandante, contra Santos e São Paulo. O duelo diante do Corinthians, que marcou a final da última edição, será realizado na Neo Química Arena, em fevereiro.

O Palmeiras possui 26 títulos do Campeonato Paulista em sua história. O mais recente foi conquistado em 2024, quando a equipe venceu o Santos por 3 a 0 no placar agregado da decisão.

Primeira contratação do Palmeiras na janela, Marlon Freitas participa de treinamentos com o restante do grupo na Academia de Futebol (Foto: Werner Flister/Palmeiras/by Canon)

Veja tabela de jogos do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão

1ª Rodada: Portuguesa x Palmeiras - 10/01 (sábado), às 20h30 - Canindé - Record, TNT e HBO Max 2ª Rodada: Palmeiras x Santos - 14/01 (quarta-feira), às 19h30 - Arena Barueri - Record, CazéTV, TNT e HBO Max 3ª Rodada: Palmeiras x Mirassol - 17/01 (sábado), às 20h - Arena Barueri - Record, CazéTV e HBO Max 4ª Rodada: Novorizontino x Palmeiras - 20/01 (terça-feira), 20h - Estádio Jorge Ismael de Biase - TNT e HBO Max 5ª Rodada: Palmeiras x São Paulo - 24/01 (sábado), às 18h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max 6ª Rodada: Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 (domingo), às 20h30 - Arena NicNet - Record, CazéTV e HBO Max 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max 8ª Rodada: Palmeiras x Guarani - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Arena Barueri - TNT e HBO Max

Confira regulamento do Paulistão 2026

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo.

Além dos três confrontos dentro de cada pote, cada equipe fará outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes. Esses duelos foram definidos por meio de sorteio.