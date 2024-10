A mentalidade do Palmeiras para repetir a reta final de 2023

Abel Ferreira destacou a importância das últimas rodadas







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

A rodada do final de semana não foi boa para o Palmeiras. No sábado (26), o Verdão empatou por 2 a 2 contra o Fortaleza, jogando no Allianz Parque. No mesmo dia, o Botafogo bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, e abriu três pontos sobre o clube alviverde na liderança do Brasileirão.

Restando sete rodadas, o Verdão continua sua perseguição ao líder. Palmeiras e Botafogo ainda vão se enfrentar na competição. O duelo está marcado para a 36ª rodada. O Verdão é o mandante da partida e o jogo será no Allianz Parque.

Apesar do confronto direto, os jogadores do Palmeiras saíram do confronto contra o Fortaleza evitando falar sobre o Botafogo.

- A gente jogou contra o Fortaleza e falamos sobre eles. O próximo jogo é contra o Corinthians e falaremos deles. Lá na frente quando for o Botafogo, a gente fala sobre eles. São sete jogos, a gente procura não olhar para os outros porque se não a gente gasta energia que deveríamos gastar com nós mesmos. Antes de olhar para qualquer adversário temos que olhar para nós - disse Raphael Veiga na zona mista.

Abel Ferreira durante jogo do Palmeiras Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Inspiração

Não é a primeira vez que o Palmeiras luta para ultrapassar o Botafogo na luta pelo título. No ano passado, o clube carioca estava há seis pontos do Verdão restando oito rodadas para o final do campeonato. O clube alviverde conseguiu a arrancada e conquistou o título.

No ano passado, o Palmeiras também teve um confronto direto com o Botafogo pelo título. Na 31ª rodada, o Verdão bateu o clube carioca por 4 a 3, de virada, e se consolidou como postulante ao título, que viria ao término do Brasileirão.

Pés no chão

Pensar jogo a jogo também é o pensamento de Abel Ferreira. Na entrevista coletiva após o jogo contra o Fortaleza, o técnico corroborou com a opinião de Raphael Veiga e evitou falar sobre o Botafogo. O português destacou que o elenco tem calma na hora de pensar na reta final do Brasileirão.

- O futebol é isso mesmo. Aceitar o resultado, nos prepararmos e seguir na nossa luta, continuar. É um jogo de cada vez. Todos os pontos contam até o final. Como sempre fizemos, estamos na luta e vamos lutar por cada jogo e cada três pontos com o objetivo de defender o título.

Em 2023

Nas últimas sete rodadas do último título brasileiro, o Palmeiras venceu quatro partidas, contra Athletico Paranaense, Internacional, América Mineiro e Fluminense. O Verdão empatou duas vezes, contra Fortaleza e Cruzeiro, e foi derrotado em apenas uma oportunidade, contra o Flamengo.

Próximo jogo

A perseguição contra o Botafogo terá seu próximo capítulo na segunda-feira (8). O Palmeiras encara o Corinthians, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Apesar da rivalidade, Veiga destaca que é apenas a primeira de sete finais.

- São sete finais, todas valem três pontos e a gente tem que buscar a vitória. São jogos importantes, mas todos os jogos até o final valem três pontos, então são sete finais.