À espera de Abel Ferreira, Palmeiras vive semana com grandes desfalques na Academia de Futebol

Jogadores do Palmeiras aproveitam semana sem jogos (Foto: Fábio Menotti/Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 22/03/2024 - 11:55 • São Paulo

Sem saber o que é perder há mais de quatro meses, o Palmeiras está vivendo uma semana atípica nestes dias de folga que o clube terá entre as quartas e as semis do Paulistão 2024.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Com uma boa folga no calendário, até o técnico Abel Ferreira viajou para Portugal nesta semana, para participar de um evento e receber uma premiação da ANTF (Associação dos Treinadores de Futebol de Portugal), em Viseu.

O técnico deve retornar ao Verdão no domingo (24), quando o elenco volta a trabalhar após folgar neste sábado (23).

Além de Abel Ferreira, o Palmeiras também não conta nesta semana com Endrick, Murilo, Richard Rios e Leila Pereira, que estão com as suas respectivas seleções para os amistosos desta data FIFA.

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez era outro jogador que iria desfalcar o clube nesta semana, mas por um erro de logística com a Federação Uruguaia de Futebol, acabou não se apresentando à sua seleção e ficando em São Paulo.

O trio selecionável deve retornar ao Palmeiras na quarta-feira, de carona no jatinho da presidente do Palmeiras, que está chefiando a delegação da Seleção Brasileira neste tour pela Europa para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Enquanto Abel Ferreira não volta, os treinos no Palmeiras estão sendo comandados por João Martins e Vitor Castanheira, enquanto fora de campo, o vice-presidente Paulo Buosi tem representado Leila Pereira tanto no sorteio da fase de grupos da Libertadores, como no conselho técnico que definiu as datas e os horários das semis do Paulista.