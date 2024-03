Palmeiras tem treino diferente em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Galera do Click visita a Academia de Futebol do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 21/03/2024 - 13:31 • São Paulo

Há uma semana do seu próximo e decisivo compromisso diante do Novorizontino, pela semifinal do Paulista, o Palmeiras treinou nesta manhã de quinta-feira (21), na Academia de Futebol, e a atividade contou com uma iniciativa muito importante em um dia muito especial.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Os jogadores do Verdão usaram meias coloridas trocadas durante a atividade, para passar a mensagem que o diferente também é legal e divertido, além de promover o debate sobre a conscientização das pessoas com Síndrome de Down na nossa sociedade, uma vez que o dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down.

O treino alviverde inclusive foi fotografado por três integrantes do projeto 'Galera do Click', que também produziram alguns conteúdos para as redes sociais do Verdão.

Dudu, Bruno Rodrigues e Gustavo Gómez, em tratamento de lesões, cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance na parte interna da Academia de Futebol, equanto o restante do elenco fez um treino técnico e tático no gramado.

O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (22), às 10h e folga no sábado, quando o elenco poderá torcer para Endrick e Murilo na Seleção Brasileira, em amistoso diante da Inglaterra.