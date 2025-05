O Atlético-MG está próximo de assinar com Dudu, que estava no rival atleticano, o Cruzeiro. O jogador rescindiu o contrato com o antigo clube e deve assinar com o Galo. Com a chegada do atacante, a equipe mineira passaria a ter sete jogadores que atuaram no Palmeiras, em seu plantel.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Desde o começo da temporada, tem se comentado sobre a montagem do elenco do Atlético. Algo que chama a atenção foi o alto número de negociações com o Palmeiras. Além das negociações diretas, o Galo também contratou atletas que passaram pelo clube paulista recentemente.

Gabriel Menino, Patrick Silva, Caio Paulista e Rony são exemplos da boa relação entre as diretorias. Os quatro jogadores vieram para o Galo, direto do Palmeiras. Os dois meio campistas vieram em negociação que envolveu Paulinho. Os paulistas pagaram cerce de 18 milhões de euros, além de enviar os dois atletas para o alvinegro.

continua após a publicidade

Caio Paulista chegou por empréstimo ao Galo, que enviou Bruno Fuchs ao Verdão. Ambos estão emprestados até o fim da temporada.

Já Rony, teve os direitos econômicos adquiridos pelo Atlético por 6,5 milhões de euros. O camisa 33 não vivia bom momento no Palmeiras.

Jogadores com ex-passagens pelo Palmeiras

No final de 2023, o Atlético contratou Gustavo Scarpa, vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. O Galo arcou com cerca de cinco milhões de euros pela contratação do atual camisa 10 do clube.

O meia foi vendido para a Inglaterra após grande passagem justamente pelo Palmeiras, sendo eleito o melhor jogador do Brasileirão 2022.

Scarpa foi bicampeão da Libertadores, do Brasileiro e do Paulista, além de campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana na passagem pelo Palmeiras. Foram quatro anos com grande sucesso do meia.

continua após a publicidade

Outro ex-Palmeiras que chegou ao Galo, mas esse ano, foi o zagueiro Vitor Hugo, que estava no Bahia. O defensor teve duas passagens pelo clube paulista, a primeira entre 2015 e 2017, e a segunda de 2019 a 2020. Vito conquistou a Libertadores, o Brasileiro e Copa do Brasil pelo Verdão.

Dudu

Dudu pode chegar para ser o sétimo jogador ex-Palmeiras no elenco do Atlético. O atacante chegou ao Palmeiras em 2015, mas deixou a equipe em 2019, retornando rapidamente, dois anos depois. Ao total foram dez anos vestindo a camisa palmeirense, além de 12 títulos conquistados.

No começo deste ano, Dudu deixou o Palmeiras, após ter desentendimentos com Abel e Leila Pereira, e foi rumo ao Cruzeiro, equipe que o revelou. O casamento não durou muito. Após o jogador ter desentendimento internos, com o treinador Leonardo Jardim, foi afastado e depois teve o contrato rescindido com a Raposa.

Com isso, Dudu está livre novamente no mercado, e o provável destino é o Galo. O Atlético estava de olho desde o início da possibilidade de rescisão. Cuca, também ex-Palmeiras, trabalhou com Dudu no Verdão, e pediu a contratação do jogador.