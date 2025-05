Abel vê prazo de ‘trio ideal’ diminuir no Palmeiras e pode promover estreia na escalação titular

Abel Ferreira terá novamente a oportunidade de escalar Paulinho, Vitor Roque e Estêvão juntos pelo Palmeiras em campo. O trio de atacantes, avaliado em mais de meio bilhão de reais, dividiu o gramado por poucos minutos, e o prazo para o término da parceria já tem data definida.

Após a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, na metade do ano, Estêvão deixará o Palmeiras rumo ao Chelsea, da Inglaterra, uma vez que já atingiu os 18 anos de idade. Apesar da pressão nos bastidores, a diretoria alviverde conseguiu prolongar a permanência do jogador, fundamental para as pretensões da equipe no torneio continental.

A tendência é que o jovem inicie o duelo contra o Vasco, em Brasília, enquanto a dupla disputa com Facundo Torres e Flaco López as outras vagas no ataque. Após se recuperar de cirurgia na perna, Paulinho recebeu progressivamente mais minutos da comissão técnica e busca atingir a condição física ideal.

Até o momento, o ex-jogador do Galo não permaneceu por mais de 30 minutos em campo, o que demonstra certo cuidado da comissão para integrar o atleta, seja pela questão física ou técnica.

Caso opte por escalar o trio e modificar o sistema ofensivo, o Palmeiras terá Roque, Paulinho e Estêvão juntos pela primeira vez no time titular — algo aguardado pela torcida desde o fechamento da última janela de transferências.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida no Allianz Parque (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Venda de Estêvão cobre contratações de Vitor Roque e Paulinho

Ainda em 2024, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão para o Chelsea por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), sendo R$ 262 milhões fixos e R$ 96 milhões em metas esportivas previstas no acordo.

Para ter Paulinho, o Verdão pagou aproximadamente 18 milhões de euros ao Atlético-MG. Já para tirar Vitor Roque do Barcelona, o clube desembolsou 25,5 milhões de euros em valor fixo. Somados, os dois custaram 43 milhões de euros — valor inferior ao montante total que o Palmeiras pode lucrar com a negociação do jovem formado nas categorias de base.