Palmeiras monitora mercado e sonda jogador do Grêmio para o Mundial

A diretoria do Palmeiras monitora eventuais oportunidades de mercado e fez uma sondagem nos últimos dias para entender a situação de Gabriel Grando, goleiro reserva do Grêmio.

O clube gaúcho, no entanto, não demonstrou interesse em abrir conversas pelo jogador e congelou a investida alviverde. Após começar a temporada como titular, Grando perdeu espaço para Thiago Volpi ainda no início do Campeonato Gaúcho. A informação sobre o interesse do Palmeiras foi divulgada inicialmente pelo Ge.

Formado nas categorias de base do Imortal, Gabriel Grando foi promovido ao time principal em 2021, ano em que disputou 31 partidas. Além do Grêmio, o goleiro passou uma temporada emprestado ao Cruzeiro, mas não chegou a entrar em campo.

Ele tem contrato com o Grêmio válido por mais duas temporadas, ou seja, até dezembro de 2026.

Gabriel Grando, alvo do Palmeiras, em partida pelo Grêmio (Foto: Reprodução)

Palmeiras monitora oportunidades e pensa em reformulação

Um dos pilares da "Era Abel Ferreira", Weverton mantém a boa fase e, inclusive, foi convocado recentemente para defender a Seleção Brasileira. O goleiro, no entanto, tem 37 anos e já se aproxima da reta final da carreira.

Marcelo Lomba, substituto imediato do camisa 21, tem 38 anos e contrato apenas até o fim da temporada. Diante disso, a diretoria, em conjunto com a comissão técnica, iniciou o processo de reformulação do setor e via Gabriel Grando como uma oportunidade pensando no futuro a longo prazo.

Vale lembrar que a diretoria do Palmeiras terá nova oportunidade para registrar novos reforços antes da disputa do Mundial, uma vez que nova janela de transferências será aberta entre os dias 2 e 10 de junho.

