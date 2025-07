Escalação: Coritiba perde três jogadores para enfrentar o CRB

O Coritiba terá três desfalques e um retorno para encarar o CRB, pela 16ª rodada da Série B. O jogo está marcado para quinta-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no estádio Rei Pelé.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O zagueiro/lateral Bruno Melo, o volante Filipe Machado e o atacante Lucas Ronier estão fora do confronto em Maceió por suspensão. O trio estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo por reclamação na vitória por 2 a 0 contra o Volta Redonda, na sexta-feira (4), em casa.

A tendência é de que João Almeida entre na lateral-esquerda, o volante Geovane assuma o meio-campo e o atacante Claysson jogue no ataque. O técnico Mozart tem mais dois treinamentos para montar a equipe alviverde.

continua após a publicidade

- Infelizmente, vamos perder esses jogadores por reclamação. Claro que não gostamos de perder três jogadores titulares e importantes para nós, mas isso se torna oportunidades para outros jogadores - comentou o treinador, em entrevista coletiva.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Sebá Gómez fica à disposição no Coritiba para encarar o CRB, pela Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

A única mudança já definida é a volta do volante Sebá Gómez, que estava suspenso e retorna normalmente. Ele entra na vaga de Wallisson.

O Coxa, aliás, tem sofrido com desfalques por cartão na competição - é a segunda equipe com mais amarelos: 39 advertências. Os meio-campistas Wallisson e Josué, com quatro cartões cada, lideram essa estatística.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Em 15 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança provisória da Série B, com 30 pontos, um acima do Goiás, que ainda joga. O Coxa está invicto há oito confrontos, com seis vitórias e dois empates.