imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ypiranga x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026

Canarinho e Colorado se enfrentam pela terceira rodada

Avatar
Lance!
Erechim (RS)
Dia 17/01/2026
17:00
Ficha técnica: Ypiranga x Internacional
imagem cameraYpiranga e Inter jogam pelo Gauchão. Foto: Arte/Lance!
Ypiranga e Internacional se enfrentam neste domingo (18), às 18h (de Brasília), no Colosso da Lagoa, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais RBS (tv aberta) e Premiere (streaming). Clique para assistir no Premiere.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo

Ypiranga-escudo-onde-assistir
YPI
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
3ª rodada
Campeonato Gaúcho
Data e Hora
Domingo, 18 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)
Árbitro
Eduardo Fernandes Bastos
Assistentes
Tiago Augusto Kappes Diel e Luciano Luís de Mello
Var
Anderson Da Silveira Farias
Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Ypiranga busca a primeira vitória e vem de dois empates em 1 a 1 com o Juventude (fora) e Guarany de Bagé (casa). O Canarinho é o terceiro colocado do Grupo B, com 2 pontos.

O treinador Raul Cabral não poderá contar com o meia-atacante Estêvão, que está emprestado pelo Inter e não pode atuar por questão contratual. O volante Lucas Ramos deve ser o substituto.

O Internacional é o único time com 100% de aproveitamento: vitórias por 2 a 1 contra o Novo Hamburgo (casa) e 4 a 0 diante do Monsoon (fora). O Colorado lidera o Grupo A, com 6 pontos.

Para o jogo, o técnico Paulo Pezzolano seguirá com o planejamento de mesclar jogadores da base com titulares. O atacante Borré, que fez dois gols no último jogo, pode ser novidade na escalação.

Clique aqui para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo entre Ypiranga e Internacional pelo Campeonato Gaúcho

✅ FICHA TÉCNICA
YPIRANGA X INTERNACIONAL
3ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: Domingo, 18 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)
📺 Onde assistir: RBS (tv aberta) e Premiere (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Luciano Luís de Mello
🖥️ VAR: Anderson Da Silveira Farias

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
YPIRANGA (Técnico: Raul Cabral)
Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Dionísio e Lucas Ramos; Henrique, Felipe Ferreira e Gustavo Simões.

INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Alan Benítez (Bruno Gomes), Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Benjamin Arhin, Ronaldo e Allex; João Victor, João Bezerra e Borré.

