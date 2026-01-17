Ypiranga x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Gaúcho 2026
Canarinho e Colorado se enfrentam pela terceira rodada
Ypiranga e Internacional se enfrentam neste domingo (18), às 18h (de Brasília), no Colosso da Lagoa, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. O jogo terá transmissão dos canais RBS (tv aberta) e Premiere (streaming).
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Ypiranga busca a primeira vitória e vem de dois empates em 1 a 1 com o Juventude (fora) e Guarany de Bagé (casa). O Canarinho é o terceiro colocado do Grupo B, com 2 pontos.
O treinador Raul Cabral não poderá contar com o meia-atacante Estêvão, que está emprestado pelo Inter e não pode atuar por questão contratual. O volante Lucas Ramos deve ser o substituto.
O Internacional é o único time com 100% de aproveitamento: vitórias por 2 a 1 contra o Novo Hamburgo (casa) e 4 a 0 diante do Monsoon (fora). O Colorado lidera o Grupo A, com 6 pontos.
Para o jogo, o técnico Paulo Pezzolano seguirá com o planejamento de mesclar jogadores da base com titulares. O atacante Borré, que fez dois gols no último jogo, pode ser novidade na escalação.
➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
Confira as informações do jogo entre Ypiranga e Internacional pelo Campeonato Gaúcho
✅ FICHA TÉCNICA
YPIRANGA X INTERNACIONAL
3ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO
📆 Data e horário: Domingo, 18 de janeiro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)
📺 Onde assistir: RBS (tv aberta) e Premiere (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos
🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Luciano Luís de Mello
🖥️ VAR: Anderson Da Silveira Farias
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
YPIRANGA (Técnico: Raul Cabral)
Zé Carlos; Cleiton, Walce, William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Dionísio e Lucas Ramos; Henrique, Felipe Ferreira e Gustavo Simões.
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Alan Benítez (Bruno Gomes), Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Alisson; Benjamin Arhin, Ronaldo e Allex; João Victor, João Bezerra e Borré.
