O Internacional tem negociações negociações avançadas com o volante Rodrigo Villagra, ex-River Plate. O atleta de 24 anos joga atualmente no CSKA Moskva, da Rússia.

O Colorado encaminhou a contratação do meio-campista nesta semana após oferecer uma proposta de empréstimo de um ano, com opção de compra. O time russo já aceitou as condições.

O Inter pagará 400 mil dólares (R$ 2,1 milhões, na cotação atual) pela vinda de Villagra. Caso queira comprá-lo, o valor é de 4,6 milhões de dólares (R$ 24,8 milhões) por 100% dos direitos econômicos.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol.

Até aqui, o Colorado só anunciou o meia Paulinho Paula, ex-Vasco, como reforço em 2026. A direção também negocia com o zagueiro Félix Torres e o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, ambos do Corinthians, e tem interesse no centroavante Alerrandro, também do CSKA Moskva, da Rússia.

Carreira de Villagra, alvo do Internacional

Criado e revelado pelo Rosário Central, da Argentina, Villagra estreou profissionalmente em 2019 e ficou no clube até 2022. Depois, ficou quatro temporadas no Talleres.

Em 2024, o volante se transferiu para o River Plate e atuou em 36 partidas, com duas assistências. No ano passado, Santos e Vasco da Gama chegaram a negociar para contratá-lo, mas o CSKA foi quem levou por 4 milhões de dólares (R$ 23 milhões, na cotação da época), com 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) por metas.

No time russo, ele tem nove jogos, sendo cinco como titular. A última vez que atuou foi em 7 de dezembro. O contrato com o CSKA vai até o fim de 2028.