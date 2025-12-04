Gigantes da Premier League monitoram situação de Rodrygo; veja
Clubes do big 6 estão atentos à possibilidade de contratar o atacante do Real Madrid
- Matéria
- Mais Notícias
A situação atual de Rodrygo no Real Madrid não é das mais confortáveis, já que convive com o banco de reservas e amarga um jejum de 31 jogos sem marcar gols. Dessa forma, segundo o portal "TEAMtalk", os seis principais clubes da Premier League estariam monitorando a situação do brasileiro, que já teria demonstrado interesse em rumar para a Inglaterra.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Atitude de Vini Jr em jogo do Real Madrid repercute na Espanha: ‘Imagens falam por si’
Futebol Internacional04/12/2025
- Futebol Internacional
Astro do Real Madrid sente nova lesão em vitória e preocupa
Futebol Internacional03/12/2025
- Futebol Internacional
Com show de Mbappé, Real Madrid vence e encosta na liderança de La Liga
Futebol Internacional03/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Rodrygo busca mais tempo de jogo do que o recebido no Real Madrid de Xabi Alonso, principalmente visando garantir sua vaga na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. E esta demanda faz com que o mercado inglês seja o destino em potencial. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Tottenham estão todos monitorando a situação do brasileiro.
Porém, o Real Madrid insiste que Rodrygo continua fazendo parte dos planos de Xabi Alonso e uma transferência em janeiro seria muito difícil de ser arquitetada, principalmente pelo valor especulado do jogador: 80 milhões de euros (R$ 494,4 milhões na cotação atual).
Rodrygo atravessa fase complicada no Real Madrid
Apesar do grande interesse dos gigantes da Premier League, a dificuldade de Rodrygo em se inserir como peça importante do Real Madrid de Xabi Alonso é explicada por um jejum que nenhum atacante da história merengue amargou: 31 partidas sem marcar gols, mais da metade destas com Xabi no comando.
❌ vs. Athletic Bilbao
❌ vs. Girona
❌ vs. Elche
❌ vs. Rayo Vallecano
❌ vs. Liverpool
❌ vs. Valencia
❌ vs. Barcelona
❌ vs. Getafe
❌ vs. Villarreal
❌ vs. Kairat Almaty
❌ vs. Atlético de Madrid
❌ vs. Levante
❌ vs. Espanyol
❌ vs. Olympique de Marselha
❌ vs. Mallorca
❌ vs. Real Oviedo
❌ vs. Borussia Dortmund
❌ vs. RB Salzburg
❌ vs. Al-Hilal
❌ vs. Barcelona
❌ vs. Getafe
❌ vs. Athletic Bilbao
❌ vs. Arsenal
❌ vs. Alavés
❌ vs. Arsenal
❌ vs. Valencia
❌ vs. Real Sociedad
❌ vs. Leganes
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias