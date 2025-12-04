Gigantes da Premier League monitoram situação de Rodrygo; veja

O Real Madrid afirma que Rodrygo ainda faz parte dos planos de Xabi Alonso.

A situação atual de Rodrygo no Real Madrid não é das mais confortáveis, já que convive com o banco de reservas e amarga um jejum de 31 jogos sem marcar gols. Dessa forma, segundo o portal "TEAMtalk", os seis principais clubes da Premier League estariam monitorando a situação do brasileiro, que já teria demonstrado interesse em rumar para a Inglaterra.

Rodrygo busca mais tempo de jogo do que o recebido no Real Madrid de Xabi Alonso, principalmente visando garantir sua vaga na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. E esta demanda faz com que o mercado inglês seja o destino em potencial. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Tottenham estão todos monitorando a situação do brasileiro.

Porém, o Real Madrid insiste que Rodrygo continua fazendo parte dos planos de Xabi Alonso e uma transferência em janeiro seria muito difícil de ser arquitetada, principalmente pelo valor especulado do jogador: 80 milhões de euros (R$ 494,4 milhões na cotação atual).

Desejado por gigantes da Premier League, Rodrygo em ação no duelo entre Kairat e Real Madrid, na Champions League (Foto: Vyacheslav OSELEDKO / AFP)

Rodrygo atravessa fase complicada no Real Madrid

Apesar do grande interesse dos gigantes da Premier League, a dificuldade de Rodrygo em se inserir como peça importante do Real Madrid de Xabi Alonso é explicada por um jejum que nenhum atacante da história merengue amargou: 31 partidas sem marcar gols, mais da metade destas com Xabi no comando.

❌ vs. Athletic Bilbao

❌ vs. Girona

❌ vs. Elche

❌ vs. Rayo Vallecano

❌ vs. Liverpool

❌ vs. Valencia

❌ vs. Barcelona

❌ vs. Getafe

❌ vs. Villarreal

❌ vs. Kairat Almaty

❌ vs. Atlético de Madrid

❌ vs. Levante

❌ vs. Espanyol

❌ vs. Olympique de Marselha

❌ vs. Mallorca

❌ vs. Real Oviedo

❌ vs. Borussia Dortmund

❌ vs. RB Salzburg

❌ vs. Al-Hilal

❌ vs. Barcelona

❌ vs. Getafe

❌ vs. Athletic Bilbao

❌ vs. Arsenal

❌ vs. Alavés

❌ vs. Arsenal

❌ vs. Valencia

❌ vs. Real Sociedad

❌ vs. Leganes

