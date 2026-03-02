Ex-Flamengo, Domènec Torrent é demitido do Monterrey

O técnico Domènec Torrent, conhecido por sua passagem no Flamengo após a saída de Jorge Jesus, deixou o comando do Monterrey, do México. O clube comunicou a demissão do treinador espanhol nesta segunda-feira (2), um dia depois da derrota dos Rayados para o Cruz Azul, por 2 a 0, pela oitava rodada do Clausura do Campeonato Mexicano.

A derrota diante do Cruz Azul foi determinante para o encerramento do trabalho, que já vinha sendo alvo de questionamentos devido à irregularidade do time no torneio atual. O Monterrey não conseguiu manter estabilidade em resultados e desempenho, o que acelerou a definição nos bastidores. O clube divulgou comunicado para oficializar a saída e agradecer ao treinador.

O ex-Flamengo deixou o cargo técnico com 16 vitórias, nove empates e 13 derrotas desde que assumiu o time. Ele assumiu o clube mexicano pouco antes do início do Mundial de Clubes, onde foi eliminado nas oitavas de final para o Borussia Dortmund. Na atual temporada, o Monterrey ocupa a nona colocação após oito rodadas, com três vitórias, um empate e quatro derrotas, desempenho que o mantém fora das posições de classificação direta.

De forma interina, Nicolás Sánchez assumirá o comando nos próximos compromissos. Ele estará à frente da equipe no duelo contra o Querétaro, no meio de semana, e também no clássico regional diante do Tigres, no fim de semana. A diretoria do Monterrey já iniciou a análise de nomes para ocupar o cargo de forma definitiva.

Veja a nota do Monterrey sobre saída de Domènec Torrent

Domènec Torrent apresentado no Monterrey, do México (Foto: Julio Cesar Aguilar / AFP)

O Club de Futbol Monterrey informa que tomou a decisão de encerrar a gestão de Domènec Torrent à frente da equipe principal do Rayados.

Agradecemos a Dome e à sua comissão técnica pelo trabalho realizado nesta etapa e desejamos sucesso em seus projetos futuros.

Reconhecemos o apoio da nossa torcida e reafirmamos nosso compromisso de seguir trabalhando para alcançar os resultados esportivos que ela merece.

