Vini Jr divide protagonismo com Mbappé no início da Era Arbeloa no Real Madrid

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Com a saída de Xabi Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa, Vini Jr voltou a ter mais protagonismo no Real Madrid. Desde a mudança no comando, o atacante brasileiro passou a ter números similares aos de Kylian Mbappé, que parecia carregar o time nas costas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com Arbeloa na beira do gramado, Vini Jr elevou seu desempenho, voltou a ser decisivo, marcou sete gols e contribuiu com duas assistências. O camisa sete foi o principal nome nas duas vitórias do Real Madrid sobre o Benfica, nos playoffs da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em Real Madrid x Getafe, pela La Liga!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Artilheiro do Real Madrid na temporada com 38 gols marcados, Mbappé não perdeu importância, mas passou a dividir o protagonismo com o brasileiro. Com Arbeloa, o centroavante francês soma nove gols e uma assistência, o que faz com que tenha apenas uma participação em gol a mais em relação a Vini Jr.

continua após a publicidade

Números discrepantes entre Vini Jr e Mbappé na Era Xabi Alonso

Na atual temporada com Xabi Alonso, o Real Madrid disputou 28 partidas e a imprensa espanhola chegou a falar em uma dependência de Mbappé. E os números do jogador eram discrepantes em comparação com os de Vini Jr, que foi o atleta mais importante e decisivo do clube nos últimos anos.

Enquanto Mbappé somava 29 gols e quatro assistências, Vini Jr acumulava apenas seis gols e sete assistências. Números que evidenciam a extrema importância do francês no time de Xabi Alonso, enquanto Vini Jr não conseguia mostrar todo o seu potencial.

No entanto, Arbeloa é mais dependente da dupla Vini Jr e Kylian Mbappé do que era Xabi Alonso. Com o ex-treinador, o brasileiro e o francês foram responsáveis por 55,5% dos 63 gols marcados no período, enquanto essa porcentagem subiu para 61,5% das 26 vezes em que o Real Madrid balançou as redes sob nova direção.

Comparação entre Vini Jr e Mbappé nas Eras Xabi Alonso e Arbeloa no Real Madrid (Arte: NotebookLM)

Lesão de Mbappé força Vini Jr a ter mais protagonismo

Nesta segunda-feira (2), Mbappé desfalcará o Real Madrid pelo terceiro jogo consecutivo por conta de um problema no joelho que vem carregando desde o fim de 2025. Com isso, Vini Jr ganha mais protagonismo, mas ao mesmo tempo mais pressão e responsabilidade.

Nesse período, o Real Madrid sofreu uma dura derrota para o Osasuna, que fez com que a equipe perdesse a liderança da La Liga. Na Champions, os merengues sofreram, mas derrotaram o Benfica de virada por 2 a 1.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.