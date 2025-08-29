Wolves x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês
Wolves e Everton terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (30), às 11h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Wolverhampton 🟡⚫
O Wolverhampton chega para o duelo após a classificação épica para a terceira fase da Copa da Liga Inglesa, após eliminar o West Ham. Lucas Paquetá marcou o gol da virada do 2 a 1, mas, nos minutos finais, Larsen brilhou e anotou dois gols em sequência, garantindo a vaga dos Wolves. Mesmo assim, a equipe de Vítor Pereira está na zona de rebaixamento.
Everton 🔵
Do outro lado, o Everton também conquistou a classificação à terceira fase após vencer o Mansfield, da terceira divisão, por 2 a 0, com direito a golaço de Carlos Alcaraz, ex-Flamengo, e o centroavante Beto para sacramentar a vaga. Na Premier League, os Toffees ocupam a oitava colocação.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Wolverhampton e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Wolves 🆚 Everton
3ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩Assistentes: Stuart Burt, Lee Betts e Adam Herczeg (quarto árbitro)
📺VAR: Craig Pawson (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)
José Sá; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Tchatchoua, André, João Gomes, Bueno; Munetsi, Jhon Arias, Larsen
❌ Desfalques: Enso González e Fábio Silva.
❓ Dúvidas: -
Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford, O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Bewsbury-Hall, Gueye, Carlos Alcaraz, Jack Grealish, Ndiate; Barry.
❌ Desfalques: Adam Aznou e Nathan Patterson.
❓ Dúvidas: Tim Iroegbunam.
