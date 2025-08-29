menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Wolves x Everton: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League

Confira as principais informações do duelo válido pelo Campeonato Inglês

imagem cameraWolves x Everton: terceira rodada da Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Wolverhampton (ING)
Dia 29/08/2025
09:50
  Mais Notícias

Wolves e Everton terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (30), às 11h (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING). O jogo terá transmissão exclusiva do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Wolverhampton 🟡⚫

O Wolverhampton chega para o duelo após a classificação épica para a terceira fase da Copa da Liga Inglesa, após eliminar o West Ham. Lucas Paquetá marcou o gol da virada do 2 a 1, mas, nos minutos finais, Larsen brilhou e anotou dois gols em sequência, garantindo a vaga dos Wolves. Mesmo assim, a equipe de Vítor Pereira está na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Everton 🔵

Do outro lado, o Everton também conquistou a classificação à terceira fase após vencer o Mansfield, da terceira divisão, por 2 a 0, com direito a golaço de Carlos Alcaraz, ex-Flamengo, e o centroavante Beto para sacramentar a vaga. Na Premier League, os Toffees ocupam a oitava colocação.

Ficha do jogo

Wolverhampton-escudo-onde-assistir
WOL
Everton-escudo-onde-assistir
EVE
3ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, dia 30 de agosto, às 11h (de Brasília)
Local
Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
Árbitro
Michael Oliver
Assistentes
Stuart Burt, Lee Betts e Adam Herczeg (quarto árbitro)
Var
Craig Pawson (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Wolverhampton e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Wolves 🆚 Everton
3ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩Assistentes: Stuart Burt, Lee Betts e Adam Herczeg (quarto árbitro)
📺VAR: Craig Pawson (VAR1) e Nicholas Hopton (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Wolverhampton (Técnico: Vítor Pereira)
José Sá; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Tchatchoua, André, João Gomes, Bueno; Munetsi, Jhon Arias, Larsen

❌ Desfalques: Enso González e Fábio Silva.
Dúvidas: -

Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford, O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Bewsbury-Hall, Gueye, Carlos Alcaraz, Jack Grealish, Ndiate; Barry.

❌ Desfalques: Adam Aznou e Nathan Patterson.
Dúvidas: Tim Iroegbunam.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.

Lucas Paquetá, do West Ham, disputa bola com defesa do Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa
Lucas Paquetá, do West Ham, disputa bola com defesa do Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

