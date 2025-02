Wigan recebe o Fulham, neste sábado (8), em duelo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola a partir das 12h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Brick Community Stadium, em Wigan (ING). O confronto será transmitido pela ESPN, em TV fechada, e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo entre Wigan e Fulham

✅ FICHA TÉCNICA

WIGAN X FULHAM

4ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Gaughan Group Stadium, em Leyton (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: David Webb

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WIGAN (Técnico: Shaun Maloney)

Tickle; Sibbick, Kerr, Carragher e L. Robinson; S. Smith e Weir; J. Smith, Darcy e Dale; Taylor.

FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Benda; Castagne, Cuenca, Diop e Sessegnon; Cairney e Reed; Traore, Andreas Pereira e Iwobi; Muniz.

