Leyton Orient recebe o Manchester City, neste sábado (8), em duelo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola a partir das 9h15 (de Brasília), e as equipes entram em campo no Gaughan Group Stadium, em Leyton (ING). O confronto será transmitido pela ESPN, em TV fechada, e através do streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo entre Leyton Orient e Manchester City

✅ FICHA TÉCNICA

LEYTON ORIENT X MANCHESTER CITY

4ª RODADA - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 9h15 (de Brasília)

📍 Local: Gaughan Group Stadium, em Leyton (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Darren Bond

🚩 Assistentes: Scott Ledger e Sian Massey-Ellis

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEYTON ORIENT (Técnico: Richard Wellens)

Keeley; Galbraith, Cooper, Happe e Currie; Pratley, Brown, Markanday, Donley e Abdulai; Kelman.

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Lewis, Khusanov, Vitor Reis e O'Reilly; Nico González, Gundogan e McAtee; Oscar Bobb, Marmoush e Grealish.

