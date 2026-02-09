Porto e Sporting se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 21ª rodada da Liga Portugal, em meio à expectativa do público brasileiro sobre a presença de Thiago Silva entre os titulares. Segundo informação do jornal português "A Bola", os Dragões devem entrar em campo com a base do time titular no clássico, em partida na qual busca retomar a vantagem de sete pontos sobre o rival.

O treinador conta com mais opções para a partida, já que os reforços Moffi e Fofana estão convocados e podem fazer a estreia. A expectativa é de um duelo de alto grau de exigência, considerado relevante para a disputa do título nacional, o que tende a influenciar as escolhas da comissão técnica.

Por outro lado, o Porto terá desfalques importantes. William Gomes está suspenso e cumpre o primeiro de dois jogos de punição aplicada pelo Conselho de Disciplina, em razão do cartão vermelho recebido contra o Casa Pia. Além dele, Nehuén Pérez e Luuk de Jong seguem fora por lesão e não ficam à disposição para o clássico.

Com isso, o time do Porto que deve ir a campo contra o Sporting tem: Diogo Costa; Martim Fernandes, Thiago Silva, Bednarek e Kiwior; Froholdt, Pablo Rosario e Gabri Veiga; Pepê, Samu e Borja Sainz.

Thiago Silva em ação pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

Como chegam Porto x Sporting?

Os portistas lideram a competição com campanha quase impecável: 55 pontos em 20 jogos, fruto de 18 vitórias, um empate e uma derrota, além de 41 gols feitos e apenas seis sofridos — a melhor defesa de Portugal. Os Leões aparecem na segunda colocação, com 51 pontos, resultado de 16 vitórias, três empates e uma derrota, com 52 gols anotados, o melhor ataque da competição, e 11 sofridos.

