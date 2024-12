West Ham x Brighton: onde assitir, horário e prováveis escalações

West Ham e Brighton se enfrentam neste sábado (21), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, no Reino Unido. A partida será válida pela 17° rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O West Ham ocupa o meio da tabela, na 14° posição com 19 pontos. O mandante do confronto empatou na última rodada com o Bournemouth em 1 a 1. O Brighton, por sua vez, ocupa a nona posição, com 24 pontos e vem de uma derrota de 3 a 1 para o Crystal Palace.

West Ham e Brighton se enfretam neste sábado (21) (Foto: BEN STANSALL / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM X BRIGHTON

17ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 21 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres, no Reino Unido

📺 Onde assistir: Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WEST HAM: Fabianski, Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson, Alvarez, Rodriguez, Kudus, Soucek, Paquetá, Bowen. Técnico: Julen Lopetegui.

BRIGHTON: Verbruggen, Lamptey, van Hecke, Dunk, Estupinan, Y.Ayari, Baleba, Minteh, Rutter, Mitoma, Pedro. Técnico: Fabian Hürzeler.

