A Seleção Brasileira feminina enfrenta a Itália em partida válida pela primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O Brasil chega à partida invicto, mas tem a atual campeã olímpica e da liga pela frente. A partida é a última que a Seleção feminina disputa no Maracanãzinho na VNL. O duelo será às 10h (de Brasília) e tem transmissão da Globo (TV aberta), SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Sportv

A seleção passou por um jogo difícil contra a Alemanha no sábado, mesmo assim, as brasileiras mostraram uma boa partida de recuperação e venceram no tie-break por 3 a 1. Contra os Estados Unidos e Tchéquia, o Brasil se mostrou controlado e não perdeu nenhum set.

Para a partida contra a Itália, neste domingo, o esperado é um jogo ainda mais desafiador. A Itália conquistou o ouro olímpico em Paris 2024, além do título na Liga das Nações do ano. Os últimos dois confrontos entre Brasil e Itália foram vencidos pela Seleção Brasileira.

Brasil contra a Alemanha na VNL feminina (Foto: Divulgação / VNL)

Último confronto da Seleção

A Seleção Brasileira feminina venceu a Alemanha de virada, durante o tie-break, na partida da Liga das Nações de Vôlei neste sábado, no Maracanãzinho. Mesmo pressionadas e com um jogo difícil, as brasileiras conseguiram manter um bom nível de jogo, sem deixar as alemãs nadarem com braçadas longas. O placar foi encerrado em 3 a 2 para as brasileiras e parciais de 25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8. Até então, a Seleção está invicta na competição.

O que mais chamou atenção no jogo deste sábado foi a mentalidade do time, que soube controlar os erros nos momentos mais difíceis da partida.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Itália pela Liga das Nações de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Itália

Liga das Nações de Vôlei - Semana 1

📆 Data e horário: domingo, 7 de junho, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV 2 e VBTV