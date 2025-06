O UFC 316 apresenta neste sábado (7) um card preliminar com combates relevantes no Prudential Center, em Newark, antes das disputas de cinturão nas categorias peso-galo masculino e feminino. As lutas iniciais serão transmitidas pelo UFC Fight Pass a partir das 19h (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Dvalishvili x O’Malley 2: confira card, onde assistir e horário do UFC 316

Entre os destaques do card preliminar estão confrontos nas divisões peso-mosca, meio-pesado e pesado, com atletas que buscam melhorar suas posições nos rankings.

Confira os duelos para ficar de olho

No duelo que encerra as preliminares, o brasileiro Bruno Silva enfrenta Joshua Van na categoria peso-mosca. Silva acumula quatro vitórias em suas últimas cinco apresentações, todas finalizadas antes do tempo limite. Seu adversário, natural de Myanmar e com apenas 23 anos, soma seis vitórias em sete lutas desde que ingressou no UFC em 2023, incluindo três triunfos consecutivos.

continua após a publicidade

Na categoria meio-pesado, Azamat Murzakanov coloca sua invencibilidade à prova contra o brasileiro Brendson Ribeiro. O russo mantém quatro vitórias seguidas desde sua estreia em março de 2022, com três delas por nocaute ou finalização. Um novo triunfo pode garantir sua entrada no Top 10 da divisão. Ribeiro, que aceitou o combate com pouca antecedência, vem de duas vitórias consecutivas, sendo a mais recente no UFC Vegas 104.

No peso-pesado, o dominicano Waldo Cortes Acosta busca sua quinta vitória seguida ao enfrentar Serghei Spivac. Revelado no Dana White's Contender Series em 2023, Cortes Acosta possui seis vitórias e apenas uma derrota no UFC, incluindo dois nocautes. Spivac, que integra o Top 10 da categoria, é conhecido por seu jogo de quedas e domínio no solo.

continua após a publicidade

Após as preliminares, o card principal começará às 23h (de Brasília) com as disputas de título programadas para encerrar o evento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA

UFC 316 — Newark, Estados Unidos

📆 Data: 7 de junho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Newark, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 23h

Merab Dvalishvili x Sean O'Malley - cinturão peso galo

Julianna Peña x Kayla Harrison - cinturão peso galo feminino

Kelvin Gastelum x Joe Pyfer - peso médio

Mario Bautista x Patchy Mix - peso galo

Vicente Luque x Kevin Holland - peso meio-médio

Card preliminar — a partir de 19h

Bruno Silva x Joshua Van - peso mosca

Azamat Murzakanov x Brendson Ribeiro - peso meio-pesado

Serghei Spivac x Waldo Cortes Acosta - peso pesado

Khaos Wlliams x Andreas Gustafsson - peso meio-médio

Ariane da Silva x Wang Cong - peso mosca feminino

Jeka Saragih x Joo Sang Yoo - peso pena

Quillan Salkilld x Yanal Ashmouz - peso leve

MarQuel Mederos x Mark Choinski - peso leve