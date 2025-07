Vitória e Mirassol empatam em jogo agitado pelo Brasileirão

Bolas na trave, gols e grandes defesas. Foi com esses ingredientes que Mirassol e Vitória se enfrentaram na noite deste sábado no Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e fizeram um jogo cheio de alternativas, mas ninguém comemorou depois do apito final. Edson Carioca e Baralhas marcaram os gols do jogo e garantiram o empate por 1 a 1, que mantém o Leão paulista na primeira página da tabela, enquanto o Rubro-Negro segue ameaçado pela zona de rebaixamento.

O resultado deixa o Mirassol estacionado na sétima posição, com 25 pontos. Já o Vitória chega aos 17 e dorme em 15º.

Primeiro tempo elétrico

O Vitória começou em cima do Mirassol e logo aos 11 segundos quase abriu o placar com lambança de Knesowitsch, que mandou contra a própria trave depois de ser pressionado por Renato Kayzer. Era um belo prenúncio do que seria o agitado primeiro tempo. O Rubro-Negro seguiu com marcação alta no campo de ataque para tentar acuar o Leão paulista. Mas foi o time da casa que abriu o placar aos cinco minutos.

Na primeira chegada aguda do Mirassol, Yago Felipe deu ótimo passe e deixou Edson Carioca na boa para estufar as redes dentro da área. O Vitória, porém, respondeu rápido em jogada que começou e terminou com Baralhas. O volante rubro-negro deu bom passe para Cáceres na linha de fundo, que cruzou na medida para Osvaldo. O camisa 11 finalizou livre na segunda trave e exigiu um milagre de Walter. No rebote, Baralhas deu um chute forte, seco, sem chances para o goleiro do Mirassol.

O jogo seguiu em alta voltagem e, aos 14 minutos, o time amarelo e verde criou chance claríssima na bola aérea. Após cobrança de escanteio, Knesowitsch se antecipou, desviou de cabeça e obrigou Lucas Arcanjo a fazer uma defesaça, no reflexo, para mandar pela linha de fundo. O Vitória respondeu três minutos depois, quando Kayzer aproveitou erro de saída de bola e mandou na trave esquerda de Walter. Tudo isso aconteceu antes dos 20 minutos. Na metade da etapa inicial, foram nove finalizações, seis no alvo. A temperatura baixou na reta final do primeiro tempo, mas as duas equipes seguiram em busca do gol e garantiram o entretenimento - ou nervosismo para os torcedores - no Maião.

Tudo igual no Maião

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com trocação e chances para os dois lados. As principais foram do Vitória, que fez uma blitz a partir dos sete minutos. Na primeira oportunidade, Osvaldo chutou colocado e acertou o travessão. Em seguida, depois de bate-rebate na área, a bola ficou limpa para Lucas Braga, na pequena área, mas Walter cresceu para cima do atacante e brilhou com uma defesa à queima-roupa.

continua após a publicidade

O Mirassol se soltou mais um pouco a partir dos 15 minutos e assustou Arcanjo nas finalizações de Lucas Ramon e Reinaldo. Mas a principal chance veio aos 30 minutos, com dois jogadores que entraram no segundo tempo. José Aldo aproveitou cruzamento na segunda trave e ajeitou para Cristian, que finalizou livre dentro área e mandou por cima da meta.

Na reta final as equipes foram mais contidas e resolveram não se arriscar tanto, o que fez o jogo ficar em um ritmo lento. Se o objetivo era não deixar o ponto escapar, os dois times conseguiram e ficaram no 1 a 1 em Mirassol.

Próximos jogos de Mirassol e Vitória

O Mirassol vai ter uma semana livre de trabalho antes de enfrentar o Vasco às 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), também no Maião, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Já o Vitória só entra em campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras às 19h30, no Barradão.

✅ Ficha técnica

MIRASSOL 1 X 1 VITÓRIA

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maião, em Mirassol;

🥅 Gols: Edson Carioca, 5'/1ºT (Mirassol); Baralhas, 12'/1ºT (Vitória);

🟨 Cartões amarelos: Reinaldo, Carlos Eduardo (Mirassol); Claudinho (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Lucas Ramon, Knesowitsch, Jemmes, Reinaldo; Yago Felipe (José Aldo), Neto Moura (Chico Kim), Gabriel (Carlos Eduardo); Negueba (Alesson), Edson Carioca e Da Costa (Cristian).

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira (Pepê) e Ronald (Rúben Rodrigues); Lucas Braga (Claudinho), Osvaldo (Felipe Cardoso) e Renato Kayzer (Renzo López).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);

🚩 Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).