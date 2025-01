Vitória x Jacuipense: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Baiano

Neste domingo (19), o Estádio Manoel Barradas, conhecido como Barradão, localizado em Salvador, será palco do confronto entre Vitória e Jacuipense pelo Campeonato Baiano 2025. A partida, válida pela terceira rodada do torneio, está marcada para as 16h (horário de Brasília) e terá transmissão da TV Brasil (canal aberto e Youtube). ➡️Copa do Nordeste 2025: confira os grupos e os jogos da 1ª fase

continua após a publicidade

O Vitória, apoiado por sua torcida e sua rica tradição, busca manter um bom desempenho para avançar às fases finais do campeonato. Até o momento, a equipe tem se destacado por sua defesa sólida e ataque eficiente, especialmente quando joga em casa.

O Jacuipense, enfrenta o desafio de jogar fora de casa contra um dos favoritos e procura uma vitória para melhorar sua posição na tabela.

➡️Campeões da Copa do Nordeste: conheça todos

Vitória e Jacuipense se nefrentam neste domingo (19) (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Tudo sobre o jogo entre Vitória e Jacuipense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA x JACUIPENSE

TERCEIRA RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador

📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto e Youtube).