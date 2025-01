Copa do Nordeste 2025: confira os grupos e os jogos da 1ª fase

Com o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo fazendo show de abertura, a CBF sorteou na noite desta terça-feira (14) os dois grupos da primeira fase da Copa do Nordeste 2025. A competição, que neste ano chega à 22ª edição, reúne 16 equipes e tem a primeira rodada prevista para quarta-feira da semana que vem, dia 22.

GRUPO A GRUPO B Sport Ceará Fortaleza Bahia Vitória Sampaio Corrêa CRB CSA Ferroviário Náutico Altos Confiança Sousa América-RN Moto Club Juazeirense

Pelo regulamento da Copa do Nordeste 2025, na primeira fase os times jogarão entre si dentro de cada um dos grupos. Os quatro primeiros colocados de cada uma das chaves avançam para as quartas de final. Os confrontos nos playoffs serão em cruzamento olímpico com os classificados da chave oposta.

A primeira fase da competição terá sete rodadas, com previsão de término para o mês de março. As fases de quartas de final e semifinal, por sua vez, devem acontecer em junho. E a decisão da Copa do Nordeste 2025, única em jogos de ida e volta, está prevista para ser jogada apenas em setembro.

O espaçamento entre as datas é resultado da pausa do calendário para o Mundial de Clubes 2025, mas existe a possibilidade de os playoffs serem antecipados. Isso vai depender dos classificados e do andamento das Copas Sul-Americana e Libertadores.

Como foi o sorteio da Copa do Nordeste 2025

Para definir os Grupos A e B da Copa do Nordeste 2025, a CBF dividiu os 16 clubes em quatro potes, atendendo à posição de cada um no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Duas equipes de cada pote foram sorteadas para formar os grupos. Nos estados em que haviam duas equipes ou mais, as mais bem posicionadas no ranking foram alocados em grupos distintos.

A tabela de jogos, com datas e horários, será divulgada nos próximos dias.