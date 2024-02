Em jogo válido pelo quadrangular final do Pré-Olímpico, Venezuela e Brasil vão se enfrentar na noite desta quinta-feira (8), às 20h, no Estádio Brígido Iriarte, na Venezuela. A Seleção Brasileira não fez uma boa estreia e, agora, restam dois jogos na luta por vaga em Paris-2024. A partida do Brasil terá transmissão do canal SporTV.