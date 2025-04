A instabilidade com o carro foi o ponto-chave para Gabriel Bortoleto deste fim de semana no GP do Bahrein. Último colocado na última temporada, a Sauber volta para a F1 2025 com problemas de desempenho. O brasileiro chegou a sonhar com uma posição competitiva nos primeiros treinos livres, mas o resultado foi bem insatisfatório na corrida principal de domingo (13). Confira com o Lance! como foram os dias de atividade de Bortoleto.

Gabriel Bortoleto terminou a corrida deste domingo (13) na 19ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 13ª posição.

Como foi o GP do Bahrein para Bortoleto?

Treino livre 1

O primeiro treino foi marcado pela presença de dois brasileiros entre os 20 pilotos na pista. Além de Bortoleto, Felipe Drugovich foi o primeiro a entrar na pista para a atividade e garantiu a 16ª colocação atrás do compatriota. O piloto da Sauber, por sua vez, ficou colado no top-10 do TL 1 de Bahrein, com a 11ª.

Durante os testes, Gabriel Bortoleto, ainda com pneus duros, chegou a subir para o oitavo lugar com 1m37s308, 2s059 atrás do tempo de Lando Norris, que utilizava compostos médios. Após a mudança para o composto macio, O brasileiro cravou 1m34s628 — mesmo após um pequeno erro no trecho final da volta. O tempo foi suficiente para colocá-lo temporariamente na liderança, 0s5 à frente de Albon, mas acabou superado por Hulkenberg.

Treino livre 2

Na segunda atividade no GP do Bahrein, Gabriel Bortoleto conseguiu superar novamente o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, conquistando o 15º melhor tempo da sessão. A segunda tentativa do brasileiro foi ainda melhor, quando fez uma volta consistente e alcançou a quinta posição.

O bom tempo conquistado rendeu ao novato da Sauber o 13º lugar da tabela do TL 2 de Bahrein. Assim, o piloto ficou à frente de grandes adversários como Fernando Alonso e Tsunoda - da Red Bull -, além do companheiro de equipe.

Treino livre 3

Bortoleto entrou para tentar sua melhor volta na pista junto com o primeiro grupo. A tentativa inicial do brasileiro começou boa com a conquista do melhor primeiro setor, mas o piloto escapou na curva 11 e a volta ficou em 1m38s578. Parceiro da Sauber, Nico Hulkenberg entrou bem ao conseguir o terceiro lugar.

Minutos depois, o brasileiro pôde apresentar mais uma volta rápida após colocar novos pneus. Apesar de outra leve escapada, o novato conseguiu marcar 1m34s518 para subir para a sétima posição e superar Hulkenberg, que estava em nono lugar. A seguir, os medalhões do grid voltaram a marcar voltas rápidas para assumirem novamente o topo, o que o deixou em 18º lugar no TL 3 de Bahrein.

Qualificatórias

Bortoleto não conseguiu superar os problemas vivenciados nos treinos e ficou para trás ainda na primeira etapa da classificação. O novato foi eliminado ao conquistar a 18ª posição, em que largará no domingo (13).

Corrida

O evento principal do GP do Bahrein foi marcado por grandes ultrapassagens, que gerou emoção até a última volta. Gabriel Bortoleto, no entanto, não esteve envolvido na ação deste domingo (13). O brasileiro fez uma atuação apagada e só subiu na tabela com a ida precoce aos boxes de muitos pilotos.

O desempenho abaixo pôde ser acompanhado desde a largada ruim de Bortoleto. Ele perdeu uma posição já no início da prova, ao ser ultrapassado por Lance Stroll. Assim, o piloto da Sauber caiu para a 19ª colocação.

No rádio, Bortoleto reclamou de problemas no carro da Sauber e o ritmo fraco só complicou o desempenho do brasileiro na corrida. Com isso, a última colocação foi "salva" apenas pela saída de Carlos Sainz da prova. O novato, então, se manteve no final do pelotão, ao chegar na 19ª posição.

