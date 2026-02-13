menu hamburguer
Vasco

Chefe do Departamento Médico do Vasco detalha recuperação de Jair

Jogador sofreu uma grave lesão no joelho em 2025

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
18:43
Jair VAsco
imagem cameraJair comemora gol marcado contra o Botafogo nas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: PETER ILICCIEV/AGENCIA ENQUADRAR)
O chefe do Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco, Gustavo Caldeira, atualizou o quadro clínico do volante Jair e detalhou o estágio da recuperação do jogador, que sofreu uma grave lesão durante a partida contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro de 2025.

Em publicação nas suas redes sociais, o médico explicou que o atleta teve uma lesão considerada complexa no joelho.

— No atual caso do Jair, a lesão foi uma tríade infeliz, com ruptura do ligamento cruzado anterior, lesão do ligamento colateral e do menisco. Um cenário que exige precisão técnica e estratégia bem definida. Reconstruímos o ligamento cruzado em posição anatômica, associamos reforço extra-articular para aumentar a estabilidade e proteger o enxerto, e realizamos a sutura do menisco, priorizando o tratamento mais fisiológico possível — afirmou.

Jair cirurgia Vasco
Jair após cirurgia no joelho (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo Caldeira, cerca de cinco meses após a cirurgia, Jair já apresenta evolução significativa no processo de reabilitação.

— Hoje, com cerca de cinco meses de pós-operatório, ele já realiza atividades de campo, com joelho estável, sem inchaço e evolução consistente. O trabalho é sempre conjunto: cirurgiões, fisioterapia, preparação física e todo o departamento de saúde. Seguimos focados para que o retorno aconteça no mais alto nível — completou.

Renovação até 2026

Em meio ao processo de recuperação, o Vasco também assegurou a permanência do volante. Em dezembro do ano passado, o clube acertou a renovação contratual de Jair até dezembro de 2026. O novo vínculo, já assinado, prevê ainda a possibilidade de extensão automática por mais um ano.

A renovação foi conduzida com base na Lei Pelé (Lei nº 9.615/98) e no entendimento consolidado da Justiça do Trabalho, que orientam os clubes a manterem o contrato de atletas que estejam em recuperação de lesões graves quando o tratamento ultrapassa o prazo do vínculo original.

Jair tinha contrato até dezembro de 2025 e, diante do tempo estimado de recuperação, não estaria apto a retornar antes do fim do acordo anterior — fator que motivou a extensão contratual.

A expectativa interna é de que o volante retorne aos gramados ainda em 2026, plenamente recuperado e com condições de reassumir papel importante no meio-campo cruz-maltino.

