imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Equipes se enfrentam na tarde deste domingo, em São Januário

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
16:00
imagem cameraVasco e Vitória fazem duelo em São Januário (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vasco e Vitória fazem neste domingo (5) um confronto direto na briga para se afastar da parte de baixo da tabela no Brasileirão. Os times se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) pela 27ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão da Globo e do Premiere.

➡️Clique aqui para assistir

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
VIT
27ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 5 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio São Januário, no Rio (RJ)
Árbitro
Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho
Onde assistir
Premiere

Com 30 pontos em 26 jogos, o Vasco entrou na rodada com cinco pontos de vantagem sobre o primeiro da zona de rebaixamento — justamente o Vitória, adversário deste domingo. Portanto, um triunfo em São Januário poderá dar um fôlego importante para o time carioca se afastar da parte de baixo.

O técnico Fernando Diniz terá a volta de Barros, que esteve suspenso na última rodada. A dúvida é com Carlos Cuesta, que se recupera de lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

O Vitória, por sua vez, quer vencer o Vasco no Rio para tentar deixar a zona de rebaixamento. Mas, para isso, o técnico Jair Ventura vai precisar superar desfalques importantes: o  lateral-esquerdo Ramon e o centroavante Renzo López levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e estão suspensos.

➡️Confira a tabela atualizada e faça a simulação do Campeonato Brasileiro

Vitória x Vasco Vegetti
No primeiro turno, o Vitória levou a melhor sobre o Vasco e venceu por 2 a 1 (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Tudo sobre o jogo Vasco x Vitória, pela 27ª rodada do Brasileirão (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X VITÓRIA
BRASILEIRÃO - 27ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ);
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view);
🟨 Árbitro: Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes, Cantalapiedra e Maykon; Erick e Renato Kayzer.

