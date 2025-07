O Vasco precisa de cinco gols para avançar às oitavas de final da Sul-Americana. Faz muito tempo que tal fato aconteceu? O Lance relembra abaixo.

O dia era 2 de fevereiro de 2023. Um dos primeiros jogos do Vasco na "Era SAF" sob a gestão da 777 Partners. O Vasco entrou em campo para enfrentar o Resenda na 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Alguns dos nomes que participaram do 5 a 0 sobre o Resende são remanescentes no elenco de 2025. Puma Rodríugez, Lucas Piton, Jair e Alex Teixeira começaram entre os titulares. Paulo Ricardo e GB estavam entre os reservas. Inclusive, o atacante entrou ao final do segundo tempo.

Os gols da goleada sobre o Resende foram marcados por Pedro Raul (2), Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo.

Vasco goleou o Resende por 5 a 0 em 2023 (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Última vez que marcou cinco gols também foi em 2023

A última vez que o Vasco marcou cinco gols também foi em 2023. O Cruz-Maltino venceu o Coritiba, por 5 a 1, em jogo marcado pelo retorno da torcida a São Januário após uma dura punição que interditou a Colina Histórica por um longo tempo.

Deste elenco, mais caras conhecidas ainda estão no clube hoje. Léo Jardim, Puma Rodríguez, Lucas Piton, Paulinho e Vegetti começaram a partida. Jair, Mateus Carvalho e Alex Teixeira estavam no banco de reservas. O Pirata balançou a rede duas vezes, e Zé Gabriel, Rossi e Gabriel Pec marcaram os outros gols.

Coritiba foi a última vítima que o Vasco marcou cinco gols (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

A missão diante do Independiente del Valle beira o impossível. O Cruz-Maltino reencontra o time equatoriano nesta terça-feira (22), às 21h30, em São Januário.