O Vasco terá uma dura missão para tentar reverter o placar de 4 a 0, sofrido na primeira partida dos playoffs da Sul-Americana, contra o Independiente del Valle. Para isso, a equipe comandada por Fernando Diniz, terá que superar uma marca jamais escrita pelo clube. O segundo confronto acontece nesta terça-feira (22), às 21h30, em São Januário.

Diante desse desafio, o Lance! separou alguns jogos que o Vasco fez valer o grito de ‘time da virada’. Tem goleada histórica, virada emocionante e muito mais. Confira.

Sul-Americana 2007: Vasco x Lanús

Comandado por Celso Roth, o Vasco enfrentou o tradicional Lanús, da Argentina, nas oitavas de final da Sul-Americana de 2007. Depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0, o time de São Januário foi em busca da virada na partida de volta.



O grande destaque da classificação foi Leandro Amaral. Com dois gols e uma assistência para Wagner Diniz, o atacante comandou as ações ofensivas da equipe na vitória por 3 a 0, e garantiu a classificação para a fase seguinte.

Leandro Amaral marca dois gols contra o Lanús na Sul-Americana de 2007 (Foto: Reprodução)

Sul-Americana 2011: Vasco x Aurora

Depois de perder o jogo de ida por 3 a 1, em Cochabamba, na Bolívia, o Vasco precisava de, pelo menos, três gols no segundo jogo, para garantir a classificação para as quartas de final da Sul-Americana de 2011.

Jogando em São Januário, o Cruzmaltino aplicou uma goleada de 8 a 3, na equipe boliviana, e avançou na competição internacional. Alecsandro e Bernardo foram os grandes destaques da partida, com dois gols cada, e sem dar chances ao adversário se classificou para enfrentar o Universitário, do Peru.

Juninho Pernambucano em ação contra o Aurora (Foto: Cleber Mendes/Lancepress!)

Sul-Americana 2011: Vasco x Universitário

Na fase seguinte, o Cruzmaltino encarou o Universitário, do Peru, e também saiu derrotado no primeiro confronto. No jogo de volta, a equipe se recuperou de um 2 a 0 na ida e aplicou outra goleada na competição: 5 a 2 Vasco.

Dessa vez, o nome da partida foi o zagueiro Dedé. Apesar de sair na frente do placar, com um gol de pênalti de Diego Souza, o Vasco tomou a virada e se viu obrigado a fazer quatro gols para avançar de fase. Na segunda etapa, o camisa 26 marcou duas vezes e viu Elton e Alecsandro fazerem os gols que garantiram a classificação para às semifinais.

Na fase seguinte, o time de São Januário caiu para a equipe sensação do campeonato e futuro campeão, Universidad de Chile.

Dedé comemora um dos gols contra o Universitário (Foto: Reprodução)

Sul-Americana 2025: Vasco x Independiente del Valle

A missão agora é ainda mais difícil. Os comandados de Fernando Diniz precisam superar dificuldades jamais vividas pelo clube, se quiserem chegar às oitavas de final. Precisando vencer por cinco gols de diferença, o elenco vascaíno conseguiu fazer no máximo quatro na mesma partida, apenas contra a Portuguesa, ainda no Campeonato Carioca.

O Vasco se apega na força de sua torcida, misturado com a mística de seu estádio, para buscar a classificação. A bola rola às 21h30, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, nesta terça-feira (22), em São Januário.