Vasco tem semelhanças em campanhas do Brasileirão na ‘Era SAF’

Resta apenas uma partida e o Brasileirão chegará ao fim do primeiro turno. Desde que se tornou SAF, o Vasco nunca fechou as 19 rodadas iniciais com tranquilidade na parte de cima da tabela.

O Vasco é SAF desde 2022, mas foi em 2023 que os grandes investimentos começaram na empresa. Apesar disso, o dinheiro não foi sinônimo de êxito esportivo quando se tratou de Campeonato Brasileiro.

Vasco no Brasileirão desde 2023 (após 18 rodadas):

2023: 18º colocado com 15 pontos, 14 gols marcados e 28 sofridos (saldo de -14); 2024: 12º colocado com 23 pontos, 20 gols marcados e 28 sofridos (saldo de -8); 2025: 17º colocado com 15 pontos, 18 gols marcados e 23 sofridos (saldo de -5).

*Lembrando que o Vasco tem dois jogos a menos na 18ª rodada

Os anos da SAF do Vasco são semelhantes. Por exemplo: após 18 rodadas, em 2023 e 2025, o Vasco está na zona de rebaixamento. A defesa é uma das piores nas três edições. Saldos negativos em todos os anos. Mesma quantidade de gols sofridos em 2023 e 2024.

Dados negativos não se estendem somente no Brasileirão

Além de todos estes dados, o Vasco se aproxima de mais um recorde negativo. Ao todo já são sete jogos sem vencer sob o comando de Diniz. Dentro desses três anos, 2023 foi o pior disparado: 10 jogos sem saber o que é uma vitória.

Para dar a volta por cima, o Vasco tem o CSA pela frente no segundo confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino entra em campo às 20h desta quinta-feira (7), em São Januário.

Caso vença, esta será a primeira vitória do Vasco sob o comando de Diniz após a Copa do Mundo de Clubes. Dos sete confrontos pós-Mundial, o Cruz-Maltino empatou quatro e perdeu três.