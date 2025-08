O volante Lucas Eduardo recusou a proposta de empréstimo do Olexandriya, da Ucrânia, e deve permanecer no Vasco. A diretoria já tinha um acordo encaminhado com o clube europeu para ceder o jogador por uma temporada, com opção de compra fixada no contrato. O atleta de 21 anos chegou a demonstrar interesse na transferência, mas decidiu permanecer no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Justiça do Rio aceita pedido do Vasco, e clube antecipa receitas de vendas

A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge". Apesar da recusa, o Cruz-Maltino segue aberto a negociações e tem recebido sondagens por Lucas Eduardo, que atualmente não está nos planos da comissão técnica comandada por Fernando Diniz. O jogador tem contrato com o clube até janeiro de 2027.

Em 2025, Lucas disputou uma partida pelo Vasco, no início do Campeonato Carioca. Em março, foi emprestado ao Cuiabá até o fim do ano, mas teve poucas oportunidades com o técnico Guto Ferreira. Pelo clube mato-grossense, entrou em campo apenas uma vez: na estreia da equipe na Série B, contra o Volta Redonda, no dia 20 de abril.

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco