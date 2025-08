Athletico x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Athletico e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba. A transmissão ao vivo será exclusiva pelo Amazon Prime Video, via streaming.

Onde assistir

Na ida, o São Paulo venceu por 2 a 1 no Morumbis e agora joga pelo empate para avançar às quartas. Uma vitória simples do Athletico leva a decisão para os pênaltis.

O São Paulo, comandado por Hernán Crespo, vive ótima fase. O time vem de cinco vitórias consecutivas e demonstra solidez mesmo com desfalques importantes como Calleri, Oscar e Lucas Moura.

Já o Athletico-PR, de Odair Hellmann, tenta encerrar uma sequência de seis jogos sem vencer. O técnico tem quatro baixas confirmadas: Aguirre, Esquivel, Luiz Fernando e Raul. A tendência é de uma base parecida com a do time alternativo usado na ida, mas com reforços entre os titulares.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X SÃO PAULO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/8/2025 – 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

📺 Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)

🧑‍⚖️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

🏁 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Belezi, Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick, Zapelli e Léo Derik; Mendonza e Viveros.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva (Ferreira).