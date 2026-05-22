André renova com o Wolverhampton até 2030 e assume missão de recolocar clube na Premier League
O Wolverhampton jogará a Championship na próxima temporada
- Matéria
- Mais Notícias
O Wolverhampton anunciou nesta sexta-feira (22) que renovou o contrato do volante André até 2030. O jogador reafirmou o compromisso de participar da reconstrução da equipe após o rebaixamento na Premier League. Mesmo diante da temporada negativa do clube inglês, o brasileiro segue valorizado internamente e foi tratado como peça importante para o futuro do elenco.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Manchester United faz oferta de quase R$ 300 milhões por meia brasileiro
Futebol Internacional22/05/2026
- Futebol Internacional
Lenda do Barcelona, Iniesta assume primeiro clube na carreira como técnico
Futebol Internacional22/05/2026
- Futebol Internacional
Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após 10 anos: ‘Nada é eterno’
Futebol Internacional22/05/2026
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Contratado após se destacar pelo Fluminense, André rapidamente ganhou espaço no meio-campo dos Wolves e se consolidou como um dos principais nomes da equipe. O desempenho do volante, inclusive, despertou interesse de outros clubes europeus durante a temporada, mas o jogador optou pela permanência.
Retomada na próxima temporada
Ao comentar a renovação, André destacou a identificação criada com o clube e deixou claro o objetivo de ajudar o Wolverhampton a retornar à elite do futebol inglês.
— Quero fazer parte dessa reconstrução. Temos a responsabilidade de colocar o clube de volta na Premier League e acredito muito no que estamos construindo aqui — afirmou o brasileiro.
O Wolverhampton acabou rebaixado após campanha abaixo das expectativas na Premier League 2025/26. O elenco ainda conta com outros brasileiros, como João Gomes e Pedro Lima.
Revelado pelo Fluminense, André viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira no clube carioca. Em 2023, foi peça fundamental na conquista da Copa Libertadores, além de acumular títulos nacionais e convocações para a seleção brasileira antes da transferência para o futebol inglês.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias