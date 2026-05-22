Futebol Internacional

André renova com o Wolverhampton até 2030 e assume missão de recolocar clube na Premier League

O Wolverhampton jogará a Championship na próxima temporada

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
14:14
Favorite o Lance! no Google
andré renovação wolves foto divulgação
imagem cameraAndré renovou até 2030 com o Wolves (Foto: Divulgação)
O Wolverhampton anunciou nesta sexta-feira (22) que renovou o contrato do volante André até 2030. O jogador reafirmou o compromisso de participar da reconstrução da equipe após o rebaixamento na Premier League. Mesmo diante da temporada negativa do clube inglês, o brasileiro segue valorizado internamente e foi tratado como peça importante para o futuro do elenco.

Contratado após se destacar pelo Fluminense, André rapidamente ganhou espaço no meio-campo dos Wolves e se consolidou como um dos principais nomes da equipe. O desempenho do volante, inclusive, despertou interesse de outros clubes europeus durante a temporada, mas o jogador optou pela permanência.

André em ação pelo Wolves na Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)

Retomada na próxima temporada

Ao comentar a renovação, André destacou a identificação criada com o clube e deixou claro o objetivo de ajudar o Wolverhampton a retornar à elite do futebol inglês.

— Quero fazer parte dessa reconstrução. Temos a responsabilidade de colocar o clube de volta na Premier League e acredito muito no que estamos construindo aqui — afirmou o brasileiro.

O Wolverhampton acabou rebaixado após campanha abaixo das expectativas na Premier League 2025/26. O elenco ainda conta com outros brasileiros, como João Gomes e Pedro Lima.

Revelado pelo Fluminense, André viveu um dos períodos mais vitoriosos da carreira no clube carioca. Em 2023, foi peça fundamental na conquista da Copa Libertadores, além de acumular títulos nacionais e convocações para a seleção brasileira antes da transferência para o futebol inglês.

