Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 20:30 • Montevidéu (URU)

Uruguai e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Centenario, em Montevidéu (URU), em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Celeste está na segunda posição com 13 pontos, enquanto Albirroja segue na sétima colocação com cinco pontos. A partida não terá transmissão no Brasil.

Uruguai e Paraguai já se enfrentaram 74 vezes na história. Os uruguaios levam vantagem no confronto, com 32 vitórias, já os paraguaios têm 24 triunfos diante do rival, além de 18 empates entre as duas seleções. Nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias do Uruguai e um empate.

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI x CHILE

7ª RODADA- ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 6 de setembro de 2024, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Centenario, em Montevidéu (URU)

🕴️ Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🔍 VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Confronto marca a despedida de Luis Suárez da seleção uruguaia (Foto: Matilde Campodonico/AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Sergio Rochet; Nández, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal, Mathias Oliveira; Ugarte, Valverde, Maximiliano Araújo; Cristian Olivera, Pellistri, Luis Suárez.

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Carlos Coronel; Fabían Balbuena, Gustavo Gómez e Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas, Mathías Villasanti e Wilder Viera; Miguel Almirón, Adam Bareiro e Julio Enciso.

