Universidad de Chile x Botafogo: onde assistir jogo pela Libertadores

Ficha do jogo 1ª rodada Libertadores (Fase de grupos) Data e Hora Quarta-feira , dia 2 de abril, às 21h30 (de Brasilía) Local Estádio Nacional do Chile, Santiago (CHI) Árbitro Esteban Ostojich (URU) Assistentes Martín Soppi (URU) Var Antonio García (URU) Onde assistir

Universidad de Chile e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI), em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A transmissão da partida será pela Globo (TV aberta) Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

O Botafogo participou da Libertadores em oito edições anteriores, sendo a primeira em 1963. No total, disputou 52 partidas, com 22 vitórias, 12 empates e 18 derrotas. Em 2024, o clube conquistou seu primeiro título da Libertadores, encerrando um período sem conquistas internacionais. Na última partida, pelo Campeonato Brasileiro, o time empatou com o Palmeiras em 0 a 0.

A Universidad de Chile já disputou 21 edições da Libertadores. No total, o clube chileno jogou 146 partidas, com 57 vitórias, 38 empates e 51 derrotas. No Campeonato Chileno, a equipe perdeu para o Everton por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira as informações do jogo entre Universidad de Chile e Botafogo pela Libertadores; onde assitir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

Universidad de Chile x Botafogo

Libertadores - Fase de grupos (1ª rodada)

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30(de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);

📺Onde assistir: Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Universidad de Chile (Técnico: Gustavo Alvarez)

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón e Zaldivia; Nicolás Fernández, Altamirano, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz e Sepúlveda; Lucas Di Yorio e Léo Fernández.

continua após a publicidade

Botafogo (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Santiago Rodríguez (Patrick de Paula); Igor Jesus.

➡️Botafogo terá desfalques importantes para a estreia na Libertadores