Ex-jogador aponta quais os brasileiros favoritos na Libertadores e Sul-Americana

A Libertadores e a Sul-Americana começam nesta terça-feira (1), com a presença de times brasileiros em campo. Ex-atacante com passagens por gigantes da Série A e atualmente comentarista do SBT, Kléber Gladiador deu palpite sobre os favoritos para os dois torneios.

- Os times brasileiros, com certeza, são favoritos tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Acho que precisamos esperar um pouco para ver como estarão os elencos, mas, hoje, o Flamengo é quem está mais à frente, mais uma vez. Acho que não será diferente neste ano e brigará por títulos. O Palmeiras está passando por algumas mudanças, chegaram jogadores como Facundo Torres e Giay, que ainda não conseguiram render o esperado. O próprio Felipe Anderson também, Paulinho nem estreou, Vitor Roque fez poucos jogos... Muita coisa ainda vai mudar - disse Kléber ao Lance!.

- Acredito que os times que vêm brigando nos últimos anos seguirão na disputa. Na Libertadores, Flamengo e Palmeiras são os favoritos, mas o São Paulo também tem chances. Na Sul-Americana, o Atlético-MG e, quem sabe, o Corinthians largam na frente - completou o ex-atacante, que vestiu as camisas de Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Vasco.

Libertadores

O primeiro time a entrar em campo na Libertadores é o Fortaleza, na terça (30), às 21h30, contra o Racing-ARG, no Castelão. Na quarta-feira, entram em campo São Paulo e Botafogo, que encaram Talleres-ARG e Universidad de Chile respectivamente. Fechando a primeira rodada, na quinta, jogam Palmeiras, contra o Sporting Cristal, e Flamengo, contra o Deportivo Táchira. No mesmo dia, se enfrentam Bahia e Internacional.

Sul-Americana

Na terça, três brasileiros entram em campo. O Cruzeiro pega o Union Santa Fe, o Atlético-MG encara o Cienciano, enquanto o Fluminense duela contra o Once Caldas. Na quarta, o Corinthians enfrenta o Huracán, o Vasco pega o Melgar, o Grêmio duela contra o Sportivo Luqueño, enquanto o Vitória encara o Universidad Católica.

