UFC Kansas City – Prates x Garry: veja onde assistir, card e horário

Carlos Prates e Ian Machado Garry se enfrentam, na madrugada de sábado (26) para domingo (27), na luta principal do UFC Fight Night, no T-Mobile Center, em Kansas City, Estados Unidos, no combate principal da noite. Além do craque da Fighting Nerds, o card conta com mais quatro brasileiros.

No card do evento, outros quatro brasileiros estarão em ação. No card principal, Michel Pereira irá encarar Abus Magomedov. Um pouco antes, André "Sergipano" Muniz enfrenta Ikram Aliskerov. No card preliminar, terá um combate entre Jaqueline Amorim e Polyana Viana.

Carlos Prates x Ian Machado Garry - UFC Fight Night Kansas City

Carlos Prates iria lutar no UFC 314, que foi realizado no dia 12 de abril, em Miami. Porém, devido a uma lesão de Geoff Neal, o combate foi cancelado. Após o contratempo, a empresa se mobilizou rapidamente e marcou, para o evento seguinte, uma luta entre o brasileiro e o irlandês Ian Garry Machado.

De um lado, Carlos Prates, com quatro lutas e quatro nocautes dentro do Ultimate, o pesadelo dos meio-médios pode estar a uma vitória da disputa do cinturão da categoria. O brasileiro faz parte do invicto grupo da Fighting Nerds, que conta com Jean Silva, Maurício Ruffy e Caio Borralho.

Do outro, um irlandês com grande laços com o Brasil. Casado com uma brasileira, Ian Machado Garry busca se recuperar de sua primeira derrota sofrida no MMA, contra Shavkat Rakhmonov, no UFC 310, em dezembro de 2024. Ian é membro da academia Chute Boxe, que conta com Charles do Bronx. Nas últimas semanas, a rivalidade dos lutadores vem se intensificando, com troca de provocações.

Carlos Prates e Ian Machado Garry vão se enfrentar no evento principal do UFC Kansas City (Foto: Reprodução)

Brasil no UFC Fight Night Kansas City

Ainda no card principal, Michel Pereira encara o alemão Abus Magomedov. O brasileiro busca se recuperar do último combate, em que perdeu por nocaute para Anthony Hernandez, em outubro de 2024.

Depois de um ano sem lutar, André "Sergipano" Muniz encara o russo Ikram Aliskerov, na luta que abre o card principal. Em seu último combate, em dezembro de 2023, André derrotou o sul-coreano JunYong Park, por decisão dividida dos juízes.

No card preliminar, Jaqueline Amorim e Polyana Viana vão se enfrentar em uma luta brasileira. De um lado, Jaqueline está em busca de sua quarta vitória seguida na organização e buscar uma vaga no ranking do peso palha. Já Polyana quer se recuperar das últimas duas derrotas consecutivas que teve dentro do UFC, para Iasmin Lucindo e Gillian Robertson.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Kansas City, EUA

📆 Data: 26 de abril de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 21h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ian Machado Garry x Carlos Prates - luta de cinco rounds

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Anthony Smith x Zhang Mingyang

Peso pena (até 65,7 kg): Giga Chikadze x David Onama

Peso médio (até 83,9 kg): Michel Pereira x Abus Magomedov

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Randy Brown x Nicolas Dalby

Peso médio (até 83,9 kg): Ikram Aliskerov x André Sergipano

Card preliminar — a partir de 18h

Peso mosca (até 56,7 kg): Matt Schnell x Jimmy Flick

Peso leve (até 70,3 kg): Evan Elder x Gauge Young

Peso pena (até 65,7 kg): Chris Gutiérrez x John Castañeda

Peso galo (até 61 kg): Da'Mon Blackshear x Heili Alateng

Peso galo (até 61 kg): Malcolm Wellmaker x Cameron Saaiman

Peso palha (até 52,1 kg): Jaqueline Amorim x Polyana Viana

Peso pena (até 65,7 kg): Timothy Cuamba x Roberto Romero

Peso palha (até 52,1 kg): Chelsea Chandler x Joselyne Edwards