UFC Kansas City: Conheça os brasileiros que estão no card

Carlos Prates e Ian Garry protagonizam o main-event do UFC Kansas City, que será realizado na T-Mobile Center, em Missouri (EUA), no próximo sábado (26). Além do craque da "Fighting Nerds", o card conta com mais quatro brasileiros. Veja abaixo a ficha técnica de cada um deles:

Brasileiros no UFC Kansas City

Carlos Prates

Carlos Augusto Monteiro Prates nasceu em 17 de agosto de 1993, em Taubaté, no interior de São Paulo. Atualmente, Prates treina na "Fighting Nerds", mesma academia de outros craques do UFC como: Jean Silva, Caio Borralho e Maurício Ruffy. Com quatro lutas e quatro nocautes dentro do Ultimate, o pesadelo dos meio-médios pode estar a uma vitória da disputa do cinturão da categoria.

Carlos Prates tem 1,85m de altura e 1,98m de envergadura. Seu cartel atual no MMA é de 21 vitórias, sendo 16 por TKO, três por finalização e duas por decisão; e seis derrotas, sendo duas por TKO, três por finalização e uma por decisão. Vale ressaltar que o brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e soma mais de 100 lutas de muay thai.

Michel Pereira

Conhecido como "Demolidor", Michel Pereira é natural de Marabá (PA), e estava invicto há oito lutas até a derrota para Anthony Hernandez, em outubro de 2024. O lutador de 31 anos, tem 1,85m de altura e faz parte da categoria dos médios (até 84 Kg). O paraense esbanja o seguinte cartel: 31 vitórias (11 TKO, 9 finalizações e 11 decisões) e 12 derrotas (duas por TKO, uma finalização e oito decisões). sSeu adversário no UFC Kansas City é o alemão, Abus Magomedov.

André Muniz

De Montes Claros (MG) para o mundo, André Muniz, de 35 anos e 1,85m de altura, volta ao Octógono após mais de um ano de ausência. Sonhando em entrar no top 15 dos médios, Sergipano busca a sua segunda vitória consecutiva no Ultimate. Com um cartel de 24 vitórias e seis derrotas, o mineiro encara o russo Ikram Aliskerov.

Jaqueline Amorim

Jaqueline Amorim, de 29 anos, é uma lutadora de Manaus (AM). Com 1,60m de altura, a manauara atua pelo peso-palha (até 52,1 KG) e tem um cartel de nove vitórias e uma derrota. Embalada por três vitórias consecutivas na organização, Jaqueline enfrenta a compatriota Polyana Viana.

Polyana Viana

Apelidada de "Dama de Ferro", Polyana Viana é natural de São Geraldo do Araguaia (PA). Com 32 anos, a lutadora atua pelo peso-palha (até 52,1 Kg) e tem 1,65m de altura. Com um cartel de 13 vitórias e sete derrotas, a brasileira vai em busca de reabilitação no UFC Kansas City após sofrer dois reveses em seus dois últimos embates.

