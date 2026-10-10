Trento x Folgore Caratese: onde assistir, horário e escalações
Trento x Folgore Caratese: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Trento e Folgore Caratese se enfrentam em 11 de outubro, às 12h30, no Stadio Briamasco, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Trento vem de empate em Alcione Milano 2 x 2 Trento, pela Serie C1, em 4 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, empatou em Pergolettese 0 x 0 Trento e venceu Trento 4 x 0 Pro Vercelli, ambos pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Briamasco, Trento
Rodada: 9
Fase: Girone A
Folgore Caratese vem de derrota em Folgore Caratese 1 x 2 Desenzano, pela Serie C1, em 3 de outubro de 2026. Nos jogos anteriores disponíveis, venceu Lumezzane 1 x 2 Folgore Caratese e empatou Folgore Caratese 1 x 1 Giana Erminio, ambos pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Briamasco, Trento
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; R. Fiamozzi, F. Benassai, S. Kassama e M. Maffei; M. Garetto, M. Fossati e C. Aucelli; M. Ladisa, J. Molina e A. Sodero.
Folgore Caratese
Técnico: N. Belmonte
M. Castelnuovo; M. Balzano, F. Minerva, S. Marchetti e E. Bellia; L. Pedicillo, F. Castellano e F. Di Dio; F. D'Amico, S. Spalluto e A. Vacca.
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