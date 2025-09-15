Juventus e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA). O jogo terá transmissão exclusiva da Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Juventus ⚫⚪

Após campanha decepcionante na fase de liga da temporada passada, a Juventus volta a Champions League buscando uma classificação ao mata-mata. A Velha Senhora está com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano e vem de vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão.

Borussia Dortmund 🟡⚫

Do outro lado, o Borussia Dortmund conseguiu ir longe na Liga dos Campeões, eliminado para o Barcelona nas quartas de final. Assim como o adversário, os Aurinegros estão invictos na Bundesliga, com duas vitórias e um empate, atrás apenas do líder Bayern de Munique.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus 🆚 Dortmund

1ª rodada — Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: François Letexier (França)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (França), Mehdi Rahmouni (França) e Jérémie Pignard (França)

📺 VAR: Jérôme Brisard (França) e Willy Delajod (França)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e João Mário; Kenan Yıldız e Koopmeiners; Jonathan David.

❌ Desfalques: Francisco Conceição, Milik e Fabio Miretti

❓ Dúvidas: Edon Zhegrova.

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)

Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Pascal Gross, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Beier e Guirassy.

❌ Desfalques: Pascal Gross, Emre Can, Fábio Silva, Julien Duranville, Schlotterbeck e Süle.

❓ Dúvidas: -

