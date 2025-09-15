menu hamburguer
Onde Assistir

Juventus x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

imagem cameraJuventus x Borussia Dortmund: primeira rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Avatar
Lance!
Turim (ITA)
Dia 15/09/2025
15:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

Juventus e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA). O jogo terá transmissão exclusiva da Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Juventus ⚫⚪

Após campanha decepcionante na fase de liga da temporada passada, a Juventus volta a Champions League buscando uma classificação ao mata-mata. A Velha Senhora está com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano e vem de vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão.

Borussia Dortmund 🟡⚫

Do outro lado, o Borussia Dortmund conseguiu ir longe na Liga dos Campeões, eliminado para o Barcelona nas quartas de final. Assim como o adversário, os Aurinegros estão invictos na Bundesliga, com duas vitórias e um empate, atrás apenas do líder Bayern de Munique.

Ficha do jogo

escudo-juventus-png
JUV
Borussia Dortmund-escudo-onde-assistir
DOR
1ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
Local
Allianz Stadium, em Turim (ITA)
Árbitro
François Letexier (França)
Assistentes
Cyril Mugnier (França), Mehdi Rahmouni (França) e Jérémie Pignard (França)
Var
Jérôme Brisard (França) e Willy Delajod (França)
Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Dortmund
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: François Letexier (França)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (França), Mehdi Rahmouni (França) e Jérémie Pignard (França)
📺 VAR: Jérôme Brisard (França) e Willy Delajod (França)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e João Mário; Kenan Yıldız e Koopmeiners; Jonathan David.

❌ Desfalques: Francisco Conceição, Milik e Fabio Miretti
Dúvidas: Edon Zhegrova.

Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Pascal Gross, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Beier e Guirassy.

❌ Desfalques: Pascal Gross, Emre Can, Fábio Silva, Julien Duranville, Schlotterbeck e Süle.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Juventus
Time da Juventus comemora gol na estreia do Campeonato Italiano (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

