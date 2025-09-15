Juventus x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Juventus e Borussia Dortmund terão os caminhos cruzados pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim (ITA). O jogo terá transmissão exclusiva da Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Juventus ⚫⚪
Após campanha decepcionante na fase de liga da temporada passada, a Juventus volta a Champions League buscando uma classificação ao mata-mata. A Velha Senhora está com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano e vem de vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão.
Borussia Dortmund 🟡⚫
Do outro lado, o Borussia Dortmund conseguiu ir longe na Liga dos Campeões, eliminado para o Barcelona nas quartas de final. Assim como o adversário, os Aurinegros estão invictos na Bundesliga, com duas vitórias e um empate, atrás apenas do líder Bayern de Munique.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Juventus e Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Juventus 🆚 Dortmund
1ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 16 de setembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: François Letexier (França)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (França), Mehdi Rahmouni (França) e Jérémie Pignard (França)
📺 VAR: Jérôme Brisard (França) e Willy Delajod (França)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (Técnico: Igor Tudor)
Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e João Mário; Kenan Yıldız e Koopmeiners; Jonathan David.
❌ Desfalques: Francisco Conceição, Milik e Fabio Miretti
❓ Dúvidas: Edon Zhegrova.
Borussia Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Pascal Gross, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Beier e Guirassy.
❌ Desfalques: Pascal Gross, Emre Can, Fábio Silva, Julien Duranville, Schlotterbeck e Süle.
❓ Dúvidas: -
