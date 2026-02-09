Candidato à presidência do Barcelona 'promete' astro de rival ao time

A disputa pela presidência do Barcelona ganhou um novo elemento às vésperas das eleições marcadas para 15 de março. De acordo com a imprensa espanhola, um dos candidatos ao cargo entrou em contato com representantes de Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid, e trabalha com a ideia de apresentar o argentino como principal promessa esportiva de sua campanha eleitoral.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo informações publicadas pelos jornais "Marca" e repercutidas na Espanha e Portugal, a possível investida no jogador faria parte de uma estratégia para substituir Robert Lewandowski, cujo contrato se aproxima do fim e não deve ser renovado. O plano é usar o nome de Julián como símbolo de um novo projeto esportivo, caso o candidato em questão seja eleito.

continua após a publicidade

Julián Alvarez chegaria para o lugar de Lewandowski

A ofensiva por Julián Alvarez se insere em um cenário em que o ataque é tratado como prioridade absoluta no planejamento do Barcelona para a próxima temporada. Com a provável saída de Lewandowski, o clube catalão busca um novo referência ofensiva, e o argentino aparece entre os nomes mais valorizados no mercado.

O atacante foi contratado pelo Atlético de Madrid por 75 milhões de euros no último verão europeu, após passagem pelo Manchester City. Apesar do investimento elevado, seu rendimento nesta temporada tem sido alvo de análises críticas na Espanha. Ainda assim, Julián soma 11 gols e cinco assistências em 32 partidas disputadas em todas as competições. Pela La Liga, são sete gols, três assistências e 23 jogos, com 1.784 minutos em campo.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A publicação destaca que apresentar um jogador desse porte como promessa de campanha é uma estratégia já utilizada em eleições anteriores no futebol espanhol, lembrando o movimento de Florentino Pérez em 2000, quando anunciou Luís Figo como trunfo eleitoral no Real Madrid.

Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Apesar do interesse eleitoral, a eventual transferência é considerada complexa. O Atlético de Madrid não vê com bons olhos a saída de um jogador adquirido recentemente por alto valor, especialmente para um rival direto. Além disso, o desempenho abaixo das expectativas nesta temporada não diminui a importância do atacante dentro do elenco comandado por Diego Simeone.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.