Tirol x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Times se enfrentam pela 5ª rodada do Estadual
Tirol e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).
O Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Iguatu. O Tirol, por sua vez, ficou no 0 a 0 contra o mesmo adversário em seu último jogo.
Ficha do jogo
Já classificado, o Ceará é o líder do Grupo B, com sete pontos. O Tirol, com um ponto, está eliminado e jogará o quadrangular do rebaixamento.
Histórico do confronto
Tirol e Ceará já se enfrentaram uma vez na história, com uma vitória para o Vovô: 2 a 1 pelo Campeonato Cearense de 2025.
O Alvinegro já está garantido na próxima fase, mas entrará em campo defendendo a liderança no grupo. Uma vitória simples assegura o primeiro lugar na chave.
Confira as informações do jogo entre Tirol x Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
TIROL X CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - 5ª RODADA (FASE DE GRUPOS)
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes: Eleutério Felipe Marques Junior (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
TIROL: Rayr Miller; Zé Augusto, Lucas Gomes, Igor e Dieguinho; Rodrigo Correia, César Sampaio, Natan Baiano, Sidin e Rochinha; Wilkson. Técnico: Reginaldo França.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
