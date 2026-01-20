Tirol e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT, da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

O Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Iguatu. O Tirol, por sua vez, ficou no 0 a 0 contra o mesmo adversário em seu último jogo.

Ficha do jogo TIR CEA 5ª rodada Campeonato Cearense Data e Hora Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes Eleutério Felipe Marques Junior (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE) Var - Onde assistir TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

Já classificado, o Ceará é o líder do Grupo B, com sete pontos. O Tirol, com um ponto, está eliminado e jogará o quadrangular do rebaixamento.

Histórico do confronto

Tirol e Ceará já se enfrentaram uma vez na história, com uma vitória para o Vovô: 2 a 1 pelo Campeonato Cearense de 2025.

O Alvinegro já está garantido na próxima fase, mas entrará em campo defendendo a liderança no grupo. Uma vitória simples assegura o primeiro lugar na chave.

Partida entre Ceará e Iguatu, pelo Campeonato Cearense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Confira as informações do jogo entre Tirol x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

TIROL X CEARÁ

CAMPEONATO CEARENSE - 5ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT, TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Eleutério Felipe Marques Junior (CE) e Camila Ferreira de Sousa (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TIROL: Rayr Miller; Zé Augusto, Lucas Gomes, Igor e Dieguinho; Rodrigo Correia, César Sampaio, Natan Baiano, Sidin e Rochinha; Wilkson. Técnico: Reginaldo França.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.