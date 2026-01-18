Mozart avalia empate do Ceará contra o Iguatu e diz: 'Satisfeito'
Clube ficou no 1 a 1 contra o adversário
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará empatou em 1 a 1 com o Iguatu no último sábado (17), no Estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. O técnico Mozart falou sobre o resultado e disse que ficou satisfeito com o desempenho do grupo.
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
— Fiquei satisfeito com o desempenho dos jogadores. Nós criamos bastante oportunidades. Fico incomodado com o gol que nós tomamos, porque era um gol evitável. Mas faz parte desse início de trabalho. Algumas situações irão acontecer e é natural que aconteça, principalmente para nós podermos corrigir. Enfrentamos um adversário duro, fisicamente exigiu bastante de nós - disse.
— Fico satisfeito pelas oportunidades que criamos, mesmo contra dez jogadores, linha de cinco. Bem baixa, praticamente nos últimos 20, 25 metros do campo. E mesmo assim conseguimos criar bastante situações. Infelizmente não vencemos. Óbvio que o empate, principalmente pela forma como foi o jogo, fica um sentimento amargo. Mas é natural que algumas situações aconteçam nesse início. Acredito que estamos no caminho - completou o treinador.
➡️ Ceará perde chances e empata com o Iguatu pelo Estadual
Em campo, o Alvinegro abriu o placar com Lucca, que cabeceou após cruzamento de Pedro Henrique. Logo na sequência, Jeffinho girou na área, bateu rasteiro e empatou para o Iguatu. O Vovô ainda teve chances de vencer, mas errou o alvo.
➡️ Próximos jogos do Ceará: datas, horários e calendário
Reforços no Ceará
O Ceará anunciou diversas saídas desde que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos atletas que estavam emprestados não ficaram no clube porque a situação financeira não viabilizou as compras.
Um nome que continuou na equipe foi o de Vinicius Zanocelo, adquirido junto ao Santos. O volante representou um dos melhores reforços alvinegros na temporada passada.
➡️ Meio-campista do Ceará passará por cirurgia e ficará meses fora
O goleiro Jorge, os laterais Alex Silva e Fernando e o meia-atacante Juan Alano também foram contratados pelo Vovô para 2026.
- Matéria
- Mais Notícias