menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Tijuca x Flamengo: horário e onde assistir jogo decisivo do Carioca feminino de vôlei

O jogo define finalistas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
13:23
Sesc RJ Flamengo na Taça Brasil de vôlei feminino (Foto: Cristiano Trindade/Divulgação)
imagem cameraSesc RJ Flamengo leva a Taça Brasil de vôlei feminino (Foto: Cristiano Trindade/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Tijuca Tênis Clube recebe o Sesc Flamengo nesta terça-feira (7), às 20h (de Brasília) pelo jogo que pode levar o rubro-negro até a 22° final do Cameponato Carioca de vôlei feminino. O confronto terá transmissão do Canal Vôlei TTC, no Youtube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para garantir a vaga na final, o Flamengo precisa vencer fora de casa por qualquer placar. Caso a equipe de Bernardinho seja derrotada por 3 a 0 ou 3 a 1, dependerá do clássico contra o Fluminense, que acontece nesta quinta-feira (9), para assegurar a classificação. Uma derrota por 3 a 2 classifica o Flamengo no saldo de sets.

O Tijuca, por sua vez, tem uma vitória e duas derrotas, até o momento. No último domingo (5), saiu derrotado pelo Fluminense, por 3 sets a 0.

continua após a publicidade
Sesc RJ Flamengo na Taça Brasil de vôlei feminino (Foto: Cristiano Trindade/Divulgação)
Sesc RJ Flamengo leva a Taça Brasil de vôlei feminino (Foto: Cristiano Trindade/Divulgação)

Tudo sobre o jogo entre Tijuca e Flamengo pelo Campeonato Carioca de vôlei feminino (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA
TIJUCA x FLAMENGO
Premier League
📆 Data e horário: terça, 6 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Canal vôlei TTC, no Youtube

Resultados dos últimos jogos

  • Tijuca 3 x 2 Fluminense
  • Flamengo 3 x 0 Tijuca
  • Flamengo 1 x 3 Fluminense
  • Fluminense 3 x 0
  • Tijuca x Flamengo - terça (7), às 20h
  • Fluminense x Flamengo - quinta (9), às 19h30

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias