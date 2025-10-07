Tijuca x Flamengo: horário e onde assistir jogo decisivo do Carioca feminino de vôlei
O jogo define finalistas
O Tijuca Tênis Clube recebe o Sesc Flamengo nesta terça-feira (7), às 20h (de Brasília) pelo jogo que pode levar o rubro-negro até a 22° final do Cameponato Carioca de vôlei feminino. O confronto terá transmissão do Canal Vôlei TTC, no Youtube.
Para garantir a vaga na final, o Flamengo precisa vencer fora de casa por qualquer placar. Caso a equipe de Bernardinho seja derrotada por 3 a 0 ou 3 a 1, dependerá do clássico contra o Fluminense, que acontece nesta quinta-feira (9), para assegurar a classificação. Uma derrota por 3 a 2 classifica o Flamengo no saldo de sets.
O Tijuca, por sua vez, tem uma vitória e duas derrotas, até o momento. No último domingo (5), saiu derrotado pelo Fluminense, por 3 sets a 0.
Tudo sobre o jogo entre Tijuca e Flamengo pelo Campeonato Carioca de vôlei feminino (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
TIJUCA x FLAMENGO
📆 Data e horário: terça, 6 de outubro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro
👁️ Onde assistir: Canal vôlei TTC, no Youtube
Resultados dos últimos jogos
- Tijuca 3 x 2 Fluminense
- Flamengo 3 x 0 Tijuca
- Flamengo 1 x 3 Fluminense
- Fluminense 3 x 0
- Tijuca x Flamengo - terça (7), às 20h
- Fluminense x Flamengo - quinta (9), às 19h30
