Tijuca x Flamengo: horário e onde assistir jogo decisivo do Carioca feminino de vôlei

O Tijuca Tênis Clube recebe o Sesc Flamengo nesta terça-feira (7), às 20h (de Brasília) pelo jogo que pode levar o rubro-negro até a 22° final do Cameponato Carioca de vôlei feminino. O confronto terá transmissão do Canal Vôlei TTC, no Youtube.

Para garantir a vaga na final, o Flamengo precisa vencer fora de casa por qualquer placar. Caso a equipe de Bernardinho seja derrotada por 3 a 0 ou 3 a 1, dependerá do clássico contra o Fluminense, que acontece nesta quinta-feira (9), para assegurar a classificação. Uma derrota por 3 a 2 classifica o Flamengo no saldo de sets.

O Tijuca, por sua vez, tem uma vitória e duas derrotas, até o momento. No último domingo (5), saiu derrotado pelo Fluminense, por 3 sets a 0.

Sesc RJ Flamengo leva a Taça Brasil de vôlei feminino (Foto: Cristiano Trindade/Divulgação)

Tudo sobre o jogo entre Tijuca e Flamengo pelo Campeonato Carioca de vôlei feminino (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

TIJUCA x FLAMENGO

📆 Data e horário: terça, 6 de outubro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Canal vôlei TTC, no Youtube

