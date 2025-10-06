Fluminense é finalista do Carioca de Vôlei Feminino

Neste domingo (05), o Fluminense venceu o Tijuca por 3 sets a 0, com as parciais de 25/22, 25/22 e 25/21, em jogo válido pelo Campeonato Carioca de Vôlei Feminino. Com o resultado em Laranjeiras, o tricolor garantiu a classificação para a final do torneio, que além das duas equipes, também conta com o time do Sesc Flamengo.

A vitória deu ao Fluminense a primeira colocação da tabela. A competição é disputada em formato de triangular com dois turnos, na fase classificatória. Após isso, os dois primeiros colocados disputam a decisão, em jogo único.

O tricolor soma sete pontos, contra três do Sesc Flamengo e dois do Tijuca, que batalham pela vaga restante na decisão.

Brilho de Ariane

A oposta Ariane anotou 20 pontos e foi a grande destaque do Fluminense no confronto contra o Tijuca. A atleta falou sobre a ótima atuação na partida.

— Sou muito grata à torcida, lotamos o ginásio. Jogamos muito melhor do que o primeiro jogo contra elas, conseguimos botar em prática aquilo que treinamos e saímos com a vitória — disse Ariane.

Ariane marcou 20 pontos na vitória contra o Tijuca (Foto: Thiago Porthix)

Próximo jogo do Fluminense

O tricolor volta à quadra na próxima quinta-feira (09), às 19h30 (de Brasília), no ginásio Hebraica, em Laranjeiras. O jogo será um clássico contra o Sesc Flamengo.

No Fla x Flu do primeiro turno, o Fluminense, de virada, venceu o rubro-negro por 3 sets a 1, com as parciais de 13/25, 25/19, 25/20 e 26/24. Na estreia do Carioca, o tricolor havia perdido para o Tijuca por 3 sets a 2.

Confira as datas do Campeonato Carioca de Vôlei

Terça-feira (7/10)

Tijuca x Sesc Flamengo - Tijuca Tênis Clube - 20h (de Brasília)

Quinta-feira (9/10)

Fluminense x Sesc Flamengo - Hebraica - 19h30 (de Brasília)

Segunda-feira (13/10)

FINAL - Fluminense x A definir - local indefinido - 19h (de Brasília)